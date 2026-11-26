NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – L’ASD Sorianese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Emiliano Rossi, difensore centrale classe 2004, nato a Civita Castellana (VT).
Nato a Civita Castellana (VT) il 20 luglio 2004, è un difensore mancino alto circa 1,91 m, in grado di giocare anche da terzino o da esterno sulla sinistra. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, con cui ha disputato il campionato di Primavera 2, ha giocato in Serie D con il Fossano nella stagione 2024/25 prima di approdare alla Lvpa Frascati nell’estate del 2026.
Al nuovo difensore rossoblù il benvenuto della società e l’augurio di buon lavoro.
Contestualmente, il club comunica la conclusione del rapporto con il centrocampista Andrea Poli, arrivato in rossoblù la scorsa estate. La società ringrazia Andrea per l’impegno dimostrato in questi mesi e gli augura il meglio per il prosieguo della stagione.