NewTuscia – VETRALLA – Domani, 27 novembre, il Consiglio Comunale di Vetralla discuterà la mozione presentata dai Consiglieri Enrico Pasquinelli, Roberto Aquilani, Giulia Celata, Anna Maria Palombi ed Emanuela Santucci sull’emergenza Medici di Medicina Generale.

A Vetralla le liste sono chiuse, i cittadini sono costretti a rivolgersi a medici di Viterbo, Blera, Capranica e Ronciglione e sono imminenti le dimissioni di un altro medico di base, che lascerà senza riferimento centinaia di cittadini, tra cui anziani e malati cronici.

Il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, aveva promesso di chiedere alla ASL una relazione dettagliata e di istituire una Commissione consiliare ad hoc. Ad oggi né la relazione è arrivata, né la Commissione è stata istituita.

La mozione fa proprio il documento del Comitato dei Cittadini per il Diritto alla Salute del 31/10/2026 e chiede un impegno del Sindaco e della Giunta per:

1. Richiedere alla ASL entro 7 giorni una relazione urgente, da pubblicare e trasmettere a tutti i Consiglieri;

2. Istituire entro 10 giorni la Commissione consiliare ad hoc, con la partecipazione del Comitato;

3. Istituire entro 20 giorni un Tavolo permanente Comune-ASL-Cittadini;

4.Pubblicare tutti gli atti in una sezione dedicata sul sito del Comune.

_”Non chiediamo favori, chiediamo atti dovuti. I cittadini hanno diritto a sapere quanti medici mancano, quando riapriranno le liste e con quali garanzie. Non si può più andare avanti con promesse e incarichi a gettone”_, dichiarano i Consiglieri firmatari.

Gruppo consiliare VETRALLA UNITA