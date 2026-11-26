NewTuscia – VITERBO – Non si tratta di semplice propaganda politica, di uno slogan come un altro. Una parola d’ordine come “remigrazione” in tutta Europa significa aderire ad una campagna minacciosa e a volte direttamente violenta contro la popolazione immigrata. Chi adotta quello slogan non chiede semplicemente di contrastare l’immigrazione clandestina, o di colpire la piccola percentuale di immigrati che viola la legge: cerca di scatenare l’opinione pubblica contro gli immigrati in quanto tali, con un atteggiamento chiaramente razzista e discriminatorio, di stampo fascista.

Si vuole far paura agli immigrati che hanno cercato una vita migliore e che sono già ora una parte importante e indispensabile della nostra vita sociale ed economica, lavorano, pagano le tasse, finanziano le pensioni e lo stato sociale.

Cosa c’è sotto? Ce l’hanno reso chiaro proprio quelli che hanno esposto quello striscione: esaltando pubblicamente la marcia su Roma ed esprimendo un umore razzista e violento, contrario alle libertà costituzionali e alla convivenza civile. Le immagini di violenza indiscriminata contro gli immigrati (quelli di colore, guarda caso) provenienti dagli S.U. di Trump hanno scioccato l’opinione pubblica mondiale. Si vorrebbe vederle anche in Italia e in Europa?

In realtà si tratta di propaganda: la remigrazione non è possibile e parlarne serve solo ad accarezzare quella parte di opinione pubblica, disinformata spaventata delle novità, che si lascia ingannare da parole d’ordine apparentemente “forti”.

Seminare paura e diffidenza a fini elettorali, minacciare violenza, vuol dire rendere più difficili la convivenza e l’integrazione. Questo facilita la vita dei pochi violenti, e rende difficile quella delle persone oneste e desiderose di costruire un avvenire migliore insieme a tutti gli italiani.

I bambini di provenienza straniera vivono nella scuola e altrove come tutti gli altri bambini di Viterbo: hanno diritto a crescere sicuri e tranquilli, senza dover temere violenze e assurde discriminazioni contro di loro e i loro genitori.

Tanti italiani sono stati (e ancora sono) costretti a emigrare e quindi sappiamo per diretta esperienza quanto è duro integrarsi in un paese straniero. L’immigrazione non è mai stata cosa facile e priva di problemi. Lavorare per rapporti distesi e civili tra tutti i concittadini, anche quelli di origine straniera, è l’unico modo per costruire una convivenza serena.

E’ molto grave che l’Amministrazione comunale abbia trattato la questione con un atteggiamento burocratico, come se fosse soltanto una questione amministrativa, e l’unico problema fosse la tassa sulla pubblicità. Il Comune dovrebbe essere il Comune di tutti, di chi è cittadino da sempre, di chi lo è diventato da poco, di chi intende diventarlo con la partecipazione e il lavoro, e anche di chi è qui soltanto temporaneamente per lavorare, ma ha tutti i diritti umani e civili che la Costituzione prevede.

La Prefettura, finora inerte, ha il dovere di tutelare l’ordine pubblico costituzionale, la sicurezza e i diritti di tutti: chiediamo che intervenga per la rimozione dello striscione e si opponga secondo legge a manifestazioni fasciste e illegali.

Per tutto questo DOMENICA 29 DALLE 10 IN PIAZZA DELLA ROCCA manifesteremo insieme agli immigrati e ai viterbesi di ogni colore politico che riconoscono come valori fondamentali la dignità, l’uguaglianza, la libertà e i diritti umani di qualunque persona.

Per la sezione ANPI di Viterbo “Nello Marignoli”

Il Presidente

Paolo Henrici De Angelis