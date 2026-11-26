I dati ISTAT riferiti al 2025 confermano che il 46,4% degli italiani adulti è in eccesso di peso. Dopo l’ingresso della patologia nei LEA, il sistema sanitario si attrezza con nuove risposte e percorsi integrati.

In sintesi: un’emergenza che riguarda quasi metà Paese

Quasi un cittadino maggiorenne su due, oggi in Italia, convive con chili di troppo. Non si tratta di una tendenza passeggera, ma di un fenomeno stabile da un decennio che incide profondamente sulla tenuta del sistema sanitario e sulla qualità della vita quotidiana. Le istituzioni hanno ormai abbandonato l’idea che il peso sia solo un fatto estetico o di autodisciplina, scegliendo di affrontarlo come una vera questione di salute pubblica.

La fotografia dell’ISTAT: fasce d’età, genere e territori

A fare il punto è il rapporto diffuso dall’ISTAT il 1° aprile 2026 sui dati del 2025: il 46,4% degli adulti con almeno 18 anni risulta in eccesso ponderale, suddiviso tra un 34,8% in sovrappeso e un 11,6% in condizione di obesità (ISTAT, 2026). Sebbene la quota complessiva sia rimasta pressoché identica rispetto al 2023 (46,3%), il dato che desta maggiore attenzione è la crescita dell’obesità, salita dal 9,8% del 2015 all’11,6% attuale, con un incremento di 2,4 punti concentrato proprio nella popolazione tra i 18 e i 54 anni.

Lo spaccato demografico evidenzia forti squilibri. Il fenomeno tocca il 55,1% degli uomini a fronte del 38,2% delle donne, con uno scarto che supera i 20 punti percentuali nella fascia 35-59 anni (ISTAT, 2026). Anche il divario geografico resta marcato: secondo il sistema di sorveglianza PASSI 2024-2025 dell’Istituto Superiore di Sanità, che monitora i cittadini tra i 18 e i 69 anni, l’eccesso ponderale interessa il 43% del campione (circa il 32% in sovrappeso e oltre il 10% obeso), con le percentuali più elevate concentrate nel Mezzogiorno, dove in regioni come la Campania si supera la metà dei residenti (ISS, 2025).

Perché non è solo “mancanza di volontà”: l’obesità entra nei LEA

Lo scenario italiano riflette una dinamica globale: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2024 circa 1,1 miliardi di persone nel mondo (una su sette) vivevano con obesità, mentre tra gli adulti il sovrappeso riguardava 2,6 miliardi di individui, pari al 45% (OMS, 2024). Come sottolinea il portale EpiCentro dell’ISS, all’origine del problema vi sono alimentazione squilibrata e sedentarietà, ma questi comportamenti sono strettamente condizionati da fattori genetici, culturali, sociali ed economici, colpendo con maggiore frequenza le fasce più fragili (ISS, 2017).

In Italia, un passaggio decisivo è arrivato il 3 ottobre 2025 con la Legge 149, che ha riconosciuto ufficialmente l’obesità come malattia cronica inserendola nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Contrastare l’eccesso di peso non risponde a criteri estetici, ma a una necessità clinica: l’obesità è infatti strettamente legata all’insorgenza di diabete di tipo 2, disturbi cardiovascolari, problemi respiratori e articolari. Investire nella cura e nella prevenzione significa, per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alleggerire il peso sugli ospedali, ridurre le patologie correlate e restituire migliore mobilità e autonomia ai cittadini.

Dalle sperimentazioni regionali ai percorsi online di Serenis Nutrizione

Su questa linea si inseriscono le prime misure concrete a livello regionale. La Lombardia, per esempio, ha avviato una sperimentazione in quattro ospedali pubblici per fornire gratuitamente farmaci anti-obesità come semaglutide e tirzepatide ai pazienti con BMI pari o superiore a 35 e ISEE familiare entro i 30.000 euro (Corriere della Sera, 2026). L’accesso alla terapia gratuita prevede però criteri rigorosi: aver già sperimentato senza successo altri percorsi di dimagrimento per 6-12 mesi e associare sempre al trattamento farmacologico una dieta equilibrata e attività fisica regolare.

Il messaggio clinico è chiaro: i farmaci rappresentano un supporto importante nei quadri più severi, ma non sostituiscono il cambiamento delle abitudini quotidiane. L’educazione alimentare rimane la prima e più efficace linea d’azione. In questa prospettiva si colloca Serenis Nutrizione, che propone un percorso alternativo, pratico ed economicamente accessibile. Grazie a un servizio strutturato interamente online, la piattaforma permette di essere seguiti da specialisti qualificati per rieducare il proprio rapporto con il cibo e intervenire in modo preventivo o di supporto, prima che la situazione richieda cure ospedaliere o farmacologiche più impegnative.

Dietologo, nutrizionista o dietista? Orientarsi senza errori

Affrontare un percorso nutrizionale serio significa prima di tutto evitare il fai-da-te e affidarsi alla figura giusta. Nel settore operano infatti professionisti con percorsi accademici e competenze differenti: sapere come scegliere tra medico dietologo, biologo nutrizionista e dietista aiuta a individuare lo specialista più adatto alle proprie condizioni di salute, evitando diete improvvisate e perdite di tempo.

Misurare il punto di partenza: cos’è il BMI e come leggerlo

Per inquadrare il peso corporeo a livello statistico, l’OMS utilizza l’Indice di Massa Corporea (BMI), fissando la soglia del sovrappeso a 25 e quella dell’obesità a 30, mentre sotto i 19 anni si adottano le curve di crescita (OMS, 2024). Si tratta di un indicatore utile ma con limiti conosciuti: non distingue tra massa grassa e massa muscolare e, a parità di valore, donne e anziani presentano generalmente una maggiore percentuale di tessuto adiposo (ISS, 2017).

Chi desidera avere un primo riferimento può provare un calcolatore BMI online, tenendo presente che il risultato ha un valore puramente orientativo e non equivale a una diagnosi: la valutazione completa dello stato nutrizionale spetta sempre a un professionista sanitario.

Fonti e bibliografia