NewTuscia – CANINO – È stata inaugurata questa mattina a Canino la sede zonale della FAI CISL di Viterbo. È stato un momento di forte partecipazione e di sincera emozione, condiviso da chi ha lavorato all’apertura della sede e da quanti hanno voluto essere presenti. Alla cerimonia hanno partecipato la Segretaria Generale della UST CISL Viterbo, Elisa Durantini, il Segretario Generale della FAI CISL Viterbo, Andrea Piferi, e il Reggente della FAI CISL Lazio, Islam Kotb.

L’apertura è il risultato di un impegno comune della CISL viterbese. Un contributo concreto è venuto dalla FNP CISL Viterbo, con il Segretario Generale Aldo Pascucci, dal CAF CISL Viterbo, con la responsabile Federica Burla, e dal Patronato INAS CISL di Viterbo, con il direttore Claudio Delle Monache. La disponibilità di risorse e personale da parte delle tre strutture ha contribuito a rendere possibile l’apertura e ad avvicinare al territorio la tutela sindacale, l’assistenza fiscale e quella previdenziale.

Aprire una sede a Canino significa essere presenti in un distretto a forte vocazione agricola, dove il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati è importante per l’economia locale e la vita della comunità. Le barriere linguistiche, le difficoltà abitative e gli ostacoli nell’accesso ai servizi possono rendere più difficile conoscere e far valere i propri diritti. Avere un punto di riferimento vicino ai luoghi in cui si vive e si lavora significa potersi rivolgere al sindacato per capire il proprio contratto, verificare la busta paga o chiedere aiuto di fronte a irregolarità. È in questo lavoro quotidiano che la sede può diventare un presidio di legalità e coesione sociale, contrastando lo sfruttamento e favorendo la partecipazione alla vita della comunità.

Il sindaco di Canino, Giuseppe Cesetti, ha portato il saluto istituzionale dell’Amministrazione comunale, presente anche con l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Daniele Ricci. Alla cerimonia hanno preso parte il parroco don Roberto Fabbiani e Fortunato Mannino, già presidente di ISCOS Lazio.

Hanno partecipato anche numerosi segretari generali, responsabili di enti e dirigenti sindacali della CISL viterbese, tra cui Giacomo Fabbroni (FIM), Guido Calà (FISASCAT), Marco Luzzitelli (FIT), Sara De Luca (ANTEAS), Patricio Calozuma (ANOLF) e Marco Fazioli (FILCA).

La sede appena inaugurata sarà aperta a partire dal 1 dicembre tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

La FAI CISL e la UST CISL Viterbo ringraziano quanti hanno contribuito all’apertura della sede e tutti coloro che hanno condiviso questo momento con la comunità di Canino.