NewTuscia – ROMA – “La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne rappresenta un appuntamento di fondamentale importanza, dal profondo valore simbolico e sociale. Un’occasione per rinnovare l’attenzione su una delle emergenze più dolorose e complesse della nostra società, che richiede responsabilità condivisa, consapevolezza e un impegno costante, ben oltre la ricorrenza del 25 novembre. Come Confeuro e Accademia Iniziativa Comune – dichiarano Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro-Confederazione Agricoltori Europei, e Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune – siamo da sempre attenti ai temi della tutela della persona, della dignità e dei diritti. La violenza contro le donne non può essere considerata una questione privata, né affrontata soltanto attraverso iniziative occasionali. È un fenomeno che interpella l’intera comunità e che deve essere contrastato con determinazione, attraverso una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della libertà. Rivolgiamo dunque un appello alle istituzioni di ogni livello, nazionale, regionale e locale – proseguono – affinché rafforzino le politiche di prevenzione e protezione, sostengano concretamente i centri antiviolenza e le realtà impegnate quotidianamente accanto alle donne, promuovano percorsi educativi nelle scuole e garantiscano strumenti efficaci per favorire l’autonomia e l’emancipazione femminile. La ricorrenza di questa giornata – concludono Andrea Tiso e Carmela Tiso – deve tradursi in un impegno concreto e permanente. Solo attraverso un’azione coordinata, una maggiore sensibilizzazione e una responsabilità collettiva sarà possibile costruire una società più giusta, sicura e inclusiva, nella quale ogni donna possa vivere libera dalla paura e da ogni forma di violenza”.