NewTuscia – BATTISTONI – “La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne costituisce un richiamo molto forte a una sfida irrinunciabile: affermare definitivamente la società del rispetto. La dignità della donna è, infatti, un valore irrinunciabile per una società moderna. E’ un percorso che non dobbiamo mai smettere di rafforzare, a partire dall’educazione delle giovani generazioni e ogni istituzione, sin dal livello territoriale, deve sentirsi chiamata a svolgere il proprio compito”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni.