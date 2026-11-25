L’intesa punta a favorire lo scambio di competenze e a creare occasioni di collaborazione per le imprese agricole e agroalimentari italiane e marocchine

NewTuscia – ROMA – L’Associazione Italiana Coltivatori (AIC) e la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI), federazione marocchina del settore agroalimentare, hanno siglato oggi un accordo di collaborazione presso la sede nazionale dell’AIC. L’intesa mira a consolidare i rapporti tra le due organizzazioni e a favorire il confronto diretto tra gli operatori delle filiere agricole e agroalimentari dei due Paesi.

La firma si inserisce nel dialogo tra gli operatori italiani e marocchini, che il 13 e 14 luglio si sono confrontati a Casablanca nell’ambito degli incontri promossi dalla FENAGRI. Tra i temi affrontati, la valorizzazione delle produzioni, l’innovazione e lo scambio di competenze. In quella sede si è discusso anche di missioni imprenditoriali e incontri tra aziende per dare seguito alla collaborazione.

«Con questa intesa vogliamo mettere le imprese agricole e agroalimentari italiane e marocchine nelle condizioni di conoscersi, confrontarsi sui problemi che affrontano ogni giorno e individuare progetti su cui lavorare insieme», dichiara Giuseppino Santoianni, presidente nazionale dell’AIC.

«Per noi la cooperazione parte dalle aziende e dai territori. Lo scambio di esperienze sulla qualità delle produzioni, sull’innovazione e sull’organizzazione delle filiere può aiutare le imprese a crescere e a dare più valore al lavoro di chi produce».

«La firma di questo accordo tra FENAGRI e AIC esprime la nostra volontà di rafforzare la cooperazione agroindustriale tra Marocco e Italia attraverso progetti concreti di investimento, trasferimento tecnologico, innovazione e sviluppo delle competenze», dichiara Abdelmounim El Eulj, presidente della FENAGRI. «L’intesa mira inoltre ad aprire nuove opportunità industriali e commerciali sui mercati africani, valorizzando la complementarità dei due Paesi»