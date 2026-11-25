Venerdì 27 novembre a Palazzo Farnese e sabato 28 a Villa Giustiniani i percorsi site-specific con cuffie wireless

NewTuscia – CAPRAROLA – Tornano nella Tuscia e nel Lazio gli eventi originali site-specific di Teatro Mobile con il progetto “Movimenti inconsueti con l’ascolto dei luoghi”, sostenuto dalla Regione Lazio tramite il Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo (LR 15/2024). Previsti in tutto 12 appuntamenti in altrettanti luoghi, con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso forme di spettacolo sostenibili e accessibili.

Si tratta di percorsi d’ascolto immersivi, dove il pubblico, dotato di cuffie wireless, si muove all’interno dei luoghi accompagnato da voci, musiche e azioni performative dal vivo da parte di attori e musicisti. Questo formato innovativo consente un’esperienza itinerante e personalizzata, priva di impatto acustico e visivo e senza allestimenti fissi. Si sperimenta così un teatro capace di abitare lo spazio contemporaneo con leggerezza e precisione, costruendo una relazione diretta tra corpi, suoni e memoria dei luoghi.

Venerdì 27 novembre 2026 alle ore 18 Palazzo Farnese di Caprarola (VT) ospita “In splendida forma. Variazioni da Shakespeare”, con Dario Carbone, Diletta Maria D’Ascanio, Claudia Frisone e Raffaele Gangale, drammaturgia di Pina Catanzariti, musica dal vivo di Stefania Placidi e regia di Marcello Cava.

Il testo, ispirato a William Shakespeare, è incentrato sui boschi che, come le “case infestate”, sono anch’essi quasi sempre “infestati”. Perdersi in un bosco, significa spesso morire. Vivere in un bosco significa essere parte del bosco stesso, esserne una creatura, condividerne segreti e tane profonde, coniugare il proprio respiro con quello degli animali misteriosi che lo popolano, esplorando le proprie paure e le proprie tensioni fini a morirne. O ad uccidere. Compiendo consapevolmente atti malvagi, trovandosi a tu per tu con il male, con la propria, folle, crudeltà. Il bosco è lo strano contenitore di sabba stregoneschi e riti satanici, ma anche luogo di culto di divinità arcaiche come Ecate.

L’indomani, sabato 28 novembre, Teatro Mobile si sposta a Bassano Romano (VT) presso Villa Giustiniani, in Piazza Umberto I, dove alle ore 17 va in scena “Il tempo impossibile di Amleto” con Dario Carbone, Claudia Frisone, Raffaele Gangale, Paolo Musio ed Eleonora Fiorucci, drammaturgia di Pina Catanzariti, musiche di Adriano Cava e regia di Marcello Cava.

Una messa in scena sperimentale, tesa a una rappresentazione non didascalica, articolata in quattro movimenti che destrutturano il capolavoro shakespeariano alla ricerca delle parti testuali di maggiore attualità e abolendo il piano narrativo tradizionale. Lo spettacolo è il frutto di un intenso laboratorio preparatorio fra il cast degli attori e il gruppo di musica elettro-acustico sperimentale Lametia. L’evento è gratuito.

Gli appuntamenti di Caprarola e Bassano Romano sono gratuiti e realizzati in collaborazione con l’Istituto Ville Monumentali della Tuscia del Ministero della Cultura. Lo spettacolo di Caprarola è compreso nel biglietto di ingresso a Palazzo Farnese. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione su www.teatromobile.eu.

Infine, domenica 29 novembre alle ore 17 il programma prosegue a Monte Porzio Catone (RM), presso Villa Mondragone, con “In splendida forma. Variazioni da Shakespeare”. Per l’occasione, in via eccezionale, tutti i prenotati usufruiscono dell’accesso gratuito alla storica location. Successive date degli spettacoli di Teatro Mobile sono il 12 dicembre a Villa d’Este di Tivoli (RM) e il 13 dicembre al Museo Rocca Albornoz di Viterbo.

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