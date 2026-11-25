NewTuscia – MONTE ROMANO – Riceviamo e pubblichiamo . Si è svolta il 23 novembre, presso la Caserma “Gastone Giacomini” di Monte Romano, sede dell’80° reggimento “Roma”, la cerimonia di inaugurazione del Monumento ai Caduti.

All’evento hanno presenziato il Comandante del Comando Valutazione e Integrazione dell’Esercito (COMVIE), Generale di Corpo d’Armata Francesco Olla, il Sindaco di Monte Romano, Maurizio Testa, il Vice Comandante del COMVIE e Comandante del Reparto Esercitazioni, Generale di Brigata Pietro Addis, oltre alle autorità civili e militari del territorio. Presente anche il Cappellano Militare, Don Pier Luca Bancale, che ha impartito la benedizione solenne al monumento.

Il Comandante di reggimento, Colonnello Matteo Carmignani, durante la sua allocuzione ha ricordato cosa significhi onorare i Caduti: “dietro ad ogni nome c’è un volto, una storia e una famiglia. Quella dei nostri Caduti è la storia di persone ordinarie chiamate ad operare in situazioni straordinarie, e che a quella chiamata hanno risposto ‘presente’”.

A seguire, l’intervento del Generale di Corpo d’Armata Francesco Olla ha posto l’accento sui concetti cardine di valori e identità, sottolineando come, assieme alla Bandiera di Guerra, il reggimento disponga da oggi di un ulteriore simbolo tangibile che rende unica tale Unità.

Particolarmente suggestivo il simbolismo architettonico del monumento, affidato proprio a due colonne, donate dal Comune di Monte Romano. La colonna spezzata a terra richiama le vite prematuramente interrotte dal dovere, una ferita storica che non scompare ma si trasforma in memoria viva; accanto ad essa si erge la colonna integra e dritta, emblema di forza, fermezza morale e continuità. L’accostamento tra ciò che si è spezzato e ciò che resiste esprime così l’essenza stessa del reggimento: un reparto saldo e proiettato verso il futuro, che poggia la propria solidità sul sacrificio di chi lo ha preceduto.

L’iniziativa testimonia ancora una volta il profondo radicamento dell’80° reggimento “Roma” nel tessuto sociale di Monte Romano e conferma il valore della memoria storica quale pilastro fondamentale per la formazione delle nuove generazioni di soldati, chiamate a custodire i valori e le tradizioni storiche dell’Esercito Italiano.

80° reggimento “ROMA”