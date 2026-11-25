NewTuscia – PROCENO – È stata inaugurata sabato 21 novembre la 9ª edizione della Sagra della Polenta di Proceno, aperta ufficialmente dal sindaco Roberto Pinzi insieme al presidente della Pro Loco Massimiliano Pelo e al vicepresidente Andrea Buzzico.

Alla cerimonia hanno partecipato diverse autorità istituzionali, civili e religiose: il Prefetto Dott. Sergio Pomponio, l’onorevole Enrico Panunzi, vicepresidente del Consiglio Regionale, i sindaci e i rappresentanti dei comuni di Onano, Latera, Acquapendente, Grotte di Castro, Gradoli e Piansano, oltre a Giuseppe Fraticello (già vicepresidente del GAL Tuscia), al presidente della Cooperativa di Comunità Massimo Pelosi, a Luigi Pagliaro (presidente di Slow Food Viterbo) e al parroco Don Enrico Castauro.

L’evento ha riscosso fin da subito un’ottima partecipazione, superando i 1.000 coperti nelle prime serate. Il menù propone i piatti tipici della tradizione, tra cui la polenta con il bujone e la polenta fritta.

«Questa festa è un punto di riferimento per Proceno: non è solo un’iniziativa enogastronomica, ma un’opportunità di incontro e coesione per tutti. L’arrivo di così tanti visitatori dimostra quanto il nostro borgo sia vivo e sempre pronto ad accogliere chi viene a trovarci» ha dichiarato il sindaco Roberto Pinzi, rivolgendo i propri complimenti a tutta la Pro Loco di Proceno per l’organizzazione impeccabile e ringraziando tutti i collaboratori che hanno contribuito alla piena riuscita della manifestazione.