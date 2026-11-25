Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Lo “Sportello comunale antiviolenza Kianos” è stato inaugurato lo scorso 6 febbraio presso il Palazzo di Vetro Sabatino Mele di Orte Scalo, in Largo Padre Geremia Subiaco ed è a disposizione delle cittadine il lunedì dalle 15 alle 19 e il giovedì dalle 9 alle 13.

L’apertura di questo sportello antiviolenza ad Orte rappresenta un passo concreto e necessario nell’impegno a tutela dei diritti, della dignità e della sicurezza delle donne.

La violenza, in tutte le sue forme, è una ferita profonda che riguarda l’intera comunità e non può essere affrontata in solitudine.

Con questo nuovo servizio completamente gratuito si intende offrire un luogo sicuro, accogliente e competente, dove chi subisce violenza possa trovare ascolto, supporto e strumenti per ricostruire la propria autonomia.

Lo sportello offre gratuitamente supporto psicologico e orientamento legale e sociale, oltre a tutte le informazioni relative a percorsi di tutela e protezione.

L’Associazione Kyanos gestisce lo sportello, in collaborazione con il distretto VT3, con il comune di Viterbo quale capofila, con l’ufficio di Piano e con il comune di Orte, con tutti i soggetti coinvolti che, con professionalità e sensibilità, hanno reso possibile questo progetto.

Dalla collaborazione di questi enti scaturisce l’impegno a promuovere una cultura del rispetto, della prevenzione e della parità, affinché nessuna persona si senta più sola e nessuna violenza venga più taciuta.

Palazzo Nuzzi, sede del Comune di Orte iluminato per la Giornata Internazionale per l ‘eliminazione della violenza contro le donne.

Dal Comune di Orte: “Contrastare la violenza significa non essere indifferenti, riconoscere tutti i segnali di abuso e sopraffazione, tendere una mano e dare ascolto a chi si trova in difficoltà, dare supporto”.

La nostra è stata una scelta politica e culturale, un messaggio per tutta la comunità: nessuna donna deve sentirsi sola, il rispetto e la libertà sono responsabilità collettive.

Noi abbiamo scelto di stare accanto alle donne, sempre! Ed è per questo che è stato istituito lo Sportello antiviolenza, dove ogni donna può trovare ascolto, accoglienza e ogni tipo di sostegno, senza giudizi e senza dover dimostrare nulla.”

Lo Sportello antiviolenza si trova a Orte Scalo, Largo Padre Geremia Subiaco: sportelloantiviolenzaorte@gmail.com

Tel. 392 6473807

È sufficiente una telefonata per chiedere un appuntamento.