NewTuscia – VITERBO – Si è aperta oggi a Verona, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 43ª Assemblea nazionale dell’ANCI, dal titolo “Casa Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”. L’appuntamento riunisce amministratori provenienti da tutta Italia per confrontarsi sul ruolo delle autonomie locali e sulle principali sfide che interessano il governo dei territori, nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana.

L’avvio dei lavori ha coinciso con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, richiamata dal messaggio “Mai bandiera bianca contro la violenza sulle donne”. Un’occasione per ribadire la responsabilità delle istituzioni, a partire da quelle più vicine ai cittadini, nella prevenzione della violenza e nella tutela della dignità e dei diritti delle persone.

Ai lavori partecipano anche due rappresentanti della Tuscia, Stefano Bigiotti, consigliere nazionale ANCI e componente delle Commissioni nazionali Lavori pubblici e Governo del territorio e rigenerazione delle periferie, e Matteo Amori, sindaco di Sutri e membro del direttivo di ANCI Lazio con delega ai Lavori pubblici, alle Infrastrutture e alla Rigenerazione urbana.

«Anche quest’anno la presenza del Presidente Mattarella conferma l’attenzione delle massime istituzioni verso il ruolo dei Comuni nella vita democratica del Paese», dichiara Bigiotti. «La vicinanza del Governo agli enti locali e il sostegno assicurato alle amministrazioni stanno contribuendo al raggiungimento di obiettivi importanti, dalla realizzazione delle opere pubbliche alla rigenerazione urbana, fino al miglioramento dei servizi. È un percorso che deve proseguire, con particolare attenzione ai centri minori e alle aree interne, affinché ogni territorio possa disporre delle risorse e degli strumenti necessari per il proprio sviluppo. Il significato del 25 novembre ci ricorda, al tempo stesso, che l’azione delle istituzioni deve misurarsi anche sulla capacità di tutelare i diritti fondamentali. Il contrasto alla violenza sulle donne rappresenta una responsabilità collettiva, che richiede continuità nell’impegno pubblico e un’attenzione concreta alla prevenzione e alla protezione delle vittime».

«Il confronto tra amministratori è essenziale per individuare soluzioni efficaci alle esigenze delle comunità», aggiunge Amori. «I sindaci conoscono direttamente le necessità dei cittadini e devono poter contare su strumenti adeguati per intervenire, dagli investimenti infrastrutturali alla qualità dei servizi. Questa vicinanza ai territori comporta anche una particolare responsabilità nell’intercettare le situazioni di fragilità e nel promuovere una cultura del rispetto. Per contrastare la violenza sulle donne è indispensabile rafforzare la collaborazione tra istituzioni, servizi sociali, scuole e associazioni, costruendo reti territoriali capaci di prevenire, accogliere e sostenere».

«A ottant’anni dalla nascita della Repubblica, i Comuni continuano a rappresentare un presidio essenziale della nostra democrazia», concludono Bigiotti e Amori. «Rafforzarne il ruolo significa rendere più efficace l’azione pubblica, promuovere la coesione sociale e garantire che i principi costituzionali trovino concreta attuazione nella vita delle comunità».