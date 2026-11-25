NewTuscia – ROMA – Rafforzamento della rete di protezione, sostegno all’autonomia e all’indipendenza delle donne e investimenti sulla prevenzione.

Sono questi gli obiettivi al centro della conferenza promossa dalla Regione Lazio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si è tenuta oggi a Roma, dalle ore 17, presso Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, un momento di confronto tra istituzioni, operatori, associazioni e testimoni per fare il punto sugli interventi regionali e rilanciare un impegno condiviso contro ogni forma di violenza di genere.

Sono intervenuti l’assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile Simona Baldassarre, il direttore generale della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle e il procuratore capo di Tivoli Andrea Calice. Ha moderato l’incontro l’attrice Maria Grazia Cucinotta.

Nel corso della giornata è stato presentato il Protocollo di intesa tra Regione Lazio, AOU Sant’Andrea e Centro di Formazione Regionale Spallanzani per la formazione degli operatori sanitari sull’accoglienza in pronto soccorso delle vittime di violenza, con gli interventi di Cristina Matranga, direttore generale dell’INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS, e Francesca Milito, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma. Al centro della giornata l’impegno della Regione Lazio a rendere sempre più capillare ed efficace il sistema di prevenzione, protezione e sostegno alle donne.

«Oggi è una giornata importante della Regione Lazio, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Papa Francesco definiva la violenza sulle donne una “velenosa gramigna” da estirpare dalle radici. E il Presidente Sergio Mattarella ci ha ricordato che è un fallimento dell’intera società. I dati del Viminale mostrano un lieve calo dei femminicidi. È un segnale incoraggiante, ma ovviamente non basta. Per questo serve un cambiamento culturale profondo, che parta dalla famiglia e coinvolga scuole, associazioni e istituzioni. Dobbiamo educare soprattutto i giovani al rispetto e a costruire relazioni sane, contrastando quei modelli di possesso e prevaricazione diffusi anche attraverso i social. Come Regione Lazio investiamo importanti risorse per contrastare la violenza di genere. Sosteniamo i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, aiutiamo le donne a ritrovare la propria indipendenza economica e abitativa con il Contributo di Libertà e nuove misure per l’accesso alla casa, e siamo vicini agli orfani delle vittime di femminicidio. Investiamo inoltre nei Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV). Con il progetto “Ti Rispetto” lavoriamo nelle scuole per educare le nuove generazioni e formiamo giovani Ambasciatori del Rispetto. Rivolgo alle donne un appello: denunciate perché non siete sole, come diceva Franca Viola l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce», ha dichiarato l’assessore a Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio Simona Baldassarre.