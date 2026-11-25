NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – «Ringraziamo la senatrice Annamaria Furlan per aver raccolto e portato in Senato una richiesta che i lavoratori, le organizzazioni sindacali e i Comuni del distretto ceramico di Civita Castellana sostengono da anni. Riconoscere come usuranti le mansioni di chi, nella produzione di sanitari in ceramica, è esposto alle polveri di silice cristallina significa dare il giusto peso, anche ai fini pensionistici, alle condizioni in cui queste persone lavorano ogni giorno».

Lo dichiarano Felice Casini, presidente di Italia Viva Lazio, e Alessandra Ortenzi.

«Il distretto ceramico è una realtà produttiva fondamentale per la Tuscia. La sua forza nasce dalla competenza e dal lavoro delle donne e degli uomini che ogni giorno tengono viva questa tradizione industriale. A loro il Governo deve dare una risposta concreta. L’interrogazione chiede tempi e risorse certe per il riconoscimento del lavoro usurante e pone una questione decisiva per chi lavora da anni in queste condizioni: come saranno riconosciuti i periodi di lavoro già svolti ai fini dell’accesso alla pensione anticipata».

«Come Italia Viva Lazio vogliamo essere sempre più presenti nella Tuscia, ascoltando chi lavora, chi fa impresa e chi amministra i nostri Comuni. È da questo confronto che devono nascere le nostre iniziative politiche. Continueremo a seguire la battaglia dei ceramisti di Civita Castellana insieme alle parti sociali, alle amministrazioni locali e al nostro gruppo in Senato, fino a quando il Governo darà ai lavoratori una risposta con atti, risorse e tempi definiti».

Di seguito l’Interrogazione a risposta orale di Furlan, Fregolent, Musolino e Sbrollini.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze

FURLAN, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI

Premesso che

– il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, disciplina l’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. La fabbricazione di articoli sanitari in ceramica, anche per le mansioni che comportano esposizione professionale a polveri di silice cristallina respirabile, non è individuata come autonoma fattispecie ai fini dell’accesso a tale beneficio;

– la questione riguarda in particolare il distretto ceramico di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, dove le organizzazioni sindacali e gli enti locali chiedono da anni il riconoscimento dell’usura connessa alle mansioni che comportano tale esposizione. Il tema è stato nuovamente posto all’attenzione delle istituzioni nel corso del confronto promosso dal Comune il 7 ottobre 2026 con gli altri comuni del distretto e le parti sociali;

– durante l’esame del disegno di legge di bilancio per il 2024, alla Camera è stato presentato l’ordine del giorno 9/1627/133, a firma dei deputati Rotelli e Battistoni, che impegnava il Governo a valutare l’adozione di iniziative normative e l’impiego di risorse per includere tra le categorie usuranti i lavoratori del distretto ceramico esposti alla silice cristallina;

– l’articolo 1, commi 551 e 552, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha istituito due fondi da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 553 ne ha demandato il riparto a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

– presso l’8ª Commissione permanente del Senato, nel corso dell’esame del disegno di legge n. 1014, l’ordine del giorno G/1014/1/8 ha prospettato l’istituzione di un fondo per il riconoscimento del lavoro usurante ai lavoratori esposti alla silice cristallina nella fabbricazione di articoli sanitari in ceramica, indicata negli atti con il codice ATECO 23.42.00, ipotizzando una dotazione di 605.172 euro per il 2024, 200.000 euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026. Nella successiva formulazione, lo stesso ordine del giorno ha richiamato la necessità di un apposito provvedimento che definisse le modalità di inserimento della categoria, compatibilmente con le risorse disponibili;

– a quasi tre anni dall’approvazione della legge di bilancio per il 2024, per quanto risulta all’interrogante, resta da adottare il provvedimento necessario a rendere operativo il riconoscimento ai fini previdenziali. Con il triennio 2024-2026 ormai prossimo alla conclusione, occorre inoltre chiarire se le somme prospettate negli atti parlamentari siano state effettivamente assegnate e quali risorse siano disponibili per finanziare la misura;

Si chiede di sapere

a che punto sia l’istruttoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti, quali atti siano stati predisposti, quali passaggi restino da completare e quali ragioni abbiano finora impedito l’adozione del provvedimento per il riconoscimento del lavoro usurante;

se, nell’ambito dei decreti di riparto di cui all’articolo 1, comma 553, della legge n. 213 del 2023 o con altri atti, siano state effettivamente assegnate risorse alla misura, con quali importi per ciascuna annualità e se tali somme siano ancora utilizzabili. In caso di risorse mancanti o insufficienti, quale copertura il Governo intenda assicurare a decorrere dal 2027;

entro quale data il Governo intenda adottare, per quanto di competenza, i provvedimenti necessari o presentare la relativa iniziativa legislativa, indicando come intenda individuare le mansioni interessate, documentare l’esposizione professionale e valorizzare i periodi di lavoro già svolti ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato.