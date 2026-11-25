NewTuscia – ROMA – “L’approvazione definitiva del Decreto Ambiente conclude un percorso parlamentare che consegna al Paese strumenti concreti per rafforzare la tutela del territorio, accelerare gli interventi e migliorare la capacità di risposta delle istituzioni. È un provvedimento innovativo che tiene insieme semplificazione amministrativa e investimenti, nella consapevolezza che la protezione dell’ambiente debba tradursi in risultati tangibili per cittadini e imprese.

E’ rilevante, inoltre, l’attenzione posta in essere per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Forza Italia ha contribuito attivamente alla definizione del testo, sostenendo un approccio pragmatico: la transizione ecologica si costruisce con interventi, competenze e responsabilità, non con nuovi vincoli burocratici. La tutela ambientale e lo sviluppo possono e devono procedere insieme”.

Lo dichiara Francesco Battistoni, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Ambiente della Camera, già relatore del provvedimento a Montecitorio.