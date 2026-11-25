NewTuscia – ROMA – La tecnologia evolve, ma sono le persone a fare la differenza. È questo il messaggio di “Human After All – Assodigit XMAS Dinner 2026”, l’evento natalizio organizzato da Assodigit, in programma giovedì 3 dicembre, dalle ore 18:30, presso Da Vittoria – Porto Fluviale, a Roma. Un appuntamento aperto a soci, partner, imprenditori, manager, professionisti e a chiunque desideri conoscere l’ecosistema Assodigit, per celebrare un anno di attività, condividere i progetti futuri dell’associazione e favorire nuove connessioni. La partecipazione prevede una quota di 30 euro a persona, comprensiva di aperitivo di benvenuto, cena e attività della serata. È possibile iscriversi attraverso la piattaforma eventi di Assodigit. Al centro dell’iniziativa, il valore delle relazioni umane in un contesto sempre più influenzato dall’intelligenza artificiale. Un tema che riflette la visione di Assodigit: promuovere la trasformazione digitale non soltanto attraverso le tecnologie, ma valorizzando competenze, conoscenza condivisa e collaborazione tra persone e imprese.

Dal bilancio del 2026 ai progetti per il 2027

La Christmas Dinner sarà anche un’occasione per ripercorrere le principali attività realizzate da Assodigit nel corso del 2026 e presentare le prospettive di sviluppo per il prossimo anno. Durante il momento istituzionale, previsto dalle 19:00, l’associazione condividerà i risultati raggiunti, le iniziative in programma per il 2027 e accoglierà i nuovi soci entrati nell’ecosistema. Spazio anche alla presentazione del Programma Ambassador, un’iniziativa finalizzata a valorizzare il contributo delle persone allo sviluppo del network, alla diffusione della cultura digitale e alla creazione di nuove opportunità di collaborazione. Un momento di condivisione che anticiperà la parte più informale della serata, pensata per favorire la conoscenza reciproca e il networking.

L’AI fa le domande, le persone ci mettono la faccia

Tra le novità dell’edizione 2026, “Human After All – Carte Scoperte”, un gioco interattivo che utilizzerà l’intelligenza artificiale come elemento creativo per coinvolgere i partecipanti. Tre le categorie di carte virtuali: Digital & Future, dedicata a tecnologia, innovazione e futuro; Human Side, focalizzata su curiosità, passioni ed esperienze personali; e No Filter, con domande ironiche, provocazioni e piccole sfide. Il meccanismo prevede che la persona chiamata a rispondere venga individuata prima di scoprire la domanda, generando sorpresa e spontaneità. La partecipazione sarà libera, senza obblighi o competizioni. L’obiettivo è mostrare un lato diverso dell’intelligenza artificiale: non soltanto uno strumento di produttività e automazione, ma anche un’occasione per stimolare interazioni e valorizzare la dimensione umana delle relazioni professionali.

Una serata dedicata alla convivialità e al networking

Dopo l’aperitivo di benvenuto e le attività previste, dalle ore 20:00 la serata proseguirà con una cena ispirata alla tradizione romana e un momento di networking informale. La XMAS Dinner ‘26 rappresenta un’opportunità per rafforzare i rapporti tra le realtà che fanno parte dell’ecosistema Assodigit e favorire l’incontro con nuovi professionisti e organizzazioni interessati ai temi dell’innovazione.

Informazioni e modalità di partecipazione

Evento: Human After All – Assodigit Christmas Dinner 2026

Data: Giovedì 3 dicembre 2026

Orario: Dalle 18:30 alle 23:00

Location: Da Vittoria – Porto Fluviale, Via del Porto Fluviale 5/F, Roma

Quota di partecipazione: 30 euro a persona, comprensiva di aperitivo, cena e attività

Partecipazione: Aperta a tutti, previa iscrizione

Iscrizioni online: https://eventi.assodigit.com/eventi/human-after-all-christmas-dinner-2026

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Assodigit

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