NewTuscia – ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 42enne italiano, originario del catanese e con precedenti specifici, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione in concorso nei confronti di un anziano uomo di Ciampino.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito di mirati servizi sviluppati per prevenire e contrastare l’odioso fenomeno delle truffe in danno degli anziani, hanno raccolto la segnalazione della vittima che ha riferito di essere stato contattato da un sedicente “Maresciallo dei Carabinieri” che gli ha intimato di consegnare tutto l’oro ed il denaro presente in casa ad un fantomatico “delegato del Tribunale” che da lì a poco si sarebbe presentato presso la sua abitazione per eseguire delle operazioni di comparazione con i preziosi sottratti nel corso di una inesistente rapina realizzata mediante il veicolo della coniuge, prospettando conseguenze pregiudizievoli dal punto di vista giudiziario qualora non avesse assecondato la richiesta.

Dopo aver provveduto a rassicurare l’anziano uomo, i Carabinieri hanno predisposto un servizio di controllo presso la sua abitazione, dove, dopo diversi minuti di attesa, hanno sorpreso uno dei sospettati nell’atto in cui ha tentato di farsi consegnare denaro e gioielli dalla vittima.

I successivi accertamenti hanno messo in evidenza come l’autore, al fine di rendersi credibile agli occhi dell’anziano, abbia esibito a questi un finto tesserino cartaceo riportante la dicitura “Delegato del Tribunale”.

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza l’uomo, e successivamente lo hanno accompagnato presso le aule del Tribunale di Velletri dove il Giudice ha convalidato l’arresto.

L’operazione si inserisce in una campagna di serrati controlli e indagini condotte dall’Arma dei Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Velletri, sul fenomeno delle truffe agli anziani, reati che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione e che raramente vengono denunciati. Il fatto che questa volta la vittima designata abbia avuto la forza di fornire importanti elementi agli inquirenti per supportare le attività che hanno portato all’individuazione di uno dei due presunti autori, rappresenta il risultato concreto di quella sinergia tra cittadino e istituzioni che resta la difesa più efficace contro questo odioso crimine.