NewTuscia – ROMA – Un segno rosso sul viso, un messaggio che va oltre il campo. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ACD Real Campagnano si schiera contro ogni forma di violenza, fisica e psicologica.

Crediamo nel valore dello sport come strumento di sensibilizzazione e di educazione delle nuove generazioni alla cultura del rispetto.

Perchè il rispetto non è una scelta, ma un dovere. Dentro e fuori dal campo, oggi e ogni giorno.

1522 – Numero nazionale antiviolenza e stalking.

Ufficio stampa Real Campagnano