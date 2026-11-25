NewTuscia – ROMA – Si è aperta oggi pomeriggio a Veronafiere la 43ª Assemblea Annuale dell’ANCI, intitolata “Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”, l’appuntamento più atteso dell’anno per il sistema delle autonomie locali che fino a venerdì 27 novembre riunirà migliaia di sindaci, amministratori locali, ministri, rappresentanti del Governo e delle massime istituzioni nazionali per confrontarsi sulle sfide cruciali dei territori.

Presente alla cerimonia inaugurale nella delegazione istituzionale anche Gianluca Quadrini, dirigente di ANCI Lazio con delega ai rapporti con UPI, UNCEM e il sistema delle autonomie, consigliere provinciale di Frosinone (dove presiede la Commissione Ambiente), consigliere comunale di Arpino e da anni impegnato in prima linea anche nelle attività di UPI Nazionale e UPI Lazio.

La sessione di apertura, svoltasi alle ore 17:00 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata presieduta da Marco Fioravanti, Presidente del Consiglio Nazionale ANCI e Sindaco di Ascoli Piceno, e ha visto l’intervento di Vittoria Ferdinandi, Sindaco di Perugia e Delegato ANCI Pari Opportunità, insieme ai saluti istituzionali delle autorità locali e regionali: Mario Conte (Presidente ANCI Veneto e Sindaco di Treviso), Flavio Massimo Pasini (Presidente della Provincia di Verona), Damiano Tommasi (Sindaco di Verona) e Alberto Stefani (Presidente della Regione Veneto). Dopo la profonda testimonianza di Walter Veltroni dedicata a “Glocal. Giorgio La Pira, un Sindaco e la pace”, i lavori sono entrati nel vivo con la relazione introduttiva del Presidente nazionale dell’ANCI e Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Proprio durante le ore di apertura dell’Assemblea veronese, da Palazzo Chigi è giunta la notizia dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge delega per la revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che sancisce il superamento della legge Delrio e il ritorno all’elezione diretta a suffragio universale dei presidenti e dei consiglieri provinciali con voto a turno unico, mandato quinquennale e il ripristino delle Giunte provinciali.

«Prendere parte a questa 43ª Assemblea Nazionale, aperta alla presenza del Capo dello Stato nell’anno in cui celebriamo gli ottant’anni della nostra Repubblica, rappresenta un momento di altissimo valore civile, democratico e istituzionale – dichiara Gianluca Quadrini –. Il titolo scelto per questa edizione richiama il legame indissolubile tra la nostra Carta Costituzionale e i Comuni, che sono da sempre il primo presidio dello Stato sul territorio e il volto più vicino ai cittadini. In questo contesto, l’ANCI si conferma oggi più che mai la vera casa dei Comuni italiani: uno strumento insostituibile di raccordo, proposta e interlocuzione autorevole con il Governo e il Parlamento, capace di fare sintesi e di dare forza unitaria alle istanze che nascono dai territori».

«Desidero rivolgere un sentito e profondo ringraziamento al Presidente nazionale dell’ANCI, Gaetano Manfredi, per l’autorevolezza, la visione strategica e la determinazione con cui guida l’Associazione ogni giorno al fianco dei sindaci e degli amministratori di tutta Italia – prosegue Quadrini –. Ma se l’ANCI nazionale è il motore del confronto con le istituzioni centrali, ancora più decisivo, capillare e insostituibile è il ruolo delle ANCI territoriali e regionali, a partire da ANCI Lazio. Un ringraziamento particolare e sincero va al Presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, per la dedizione, la sensibilità istituzionale e il lavoro straordinario che svolge quotidianamente al fianco dei nostri Comuni, ascoltando senza sosta le esigenze degli amministratori e costruendo risposte concrete. È proprio a livello regionale che si realizza la prossimità reale con i piccoli e medi enti, con i borghi, con le aree interne e montane che costituiscono la spina dorsale della nostra provincia di Frosinone e dell’intera regione».

«E proprio mentre siamo riuniti a Verona per celebrare le autonomie locali, dal Consiglio dei Ministri arriva una notizia che attendevamo da oltre dodici anni e che segna una svolta storica per la democrazia dei nostri territori – aggiunge con entusiasmo Gianluca Quadrini –. Con l’approvazione della riforma del TUEL e il ritorno al voto diretto dei cittadini per eleggere presidenti e consiglieri provinciali, insieme al ripristino delle Giunte provinciali, si archivia definitivamente la stagione della legge Delrio. Si restituisce così ai cittadini il diritto sovrano di scegliere i propri rappresentanti e alle Province la piena legittimazione politica e operativa per governare funzioni fondamentali come viabilità, edilizia scolastica e tutela ambientale».

«Un ringraziamento speciale, sincero e affettuoso va all’amica Ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per la determinazione, la competenza e il forte impegno profuso in questi anni di confronto serrato con Comuni e Province per portare a compimento questa riforma epocale. Il suo lavoro non solo restituisce dignità istituzionale alle Province, ma avvia anche una fondamentale revisione complessiva del Testo Unico degli Enti Locali, indispensabile per modernizzare la macchina amministrativa, sostenere i sindaci e semplificare l’azione quotidiana dei nostri enti».

«Allo stesso tempo – sottolinea Gianluca Quadrini, forte della sua lunga esperienza e del lavoro svolto negli organi di UPI Nazionale e UPI Lazio – voglio rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente nazionale dell’Unione delle Province d’Italia, Enzo Lattuca, per l’impulso forte, costante e autorevole che ha impresso in questi mesi affinché la riforma delle Province arrivasse finalmente a compimento. Il lavoro portato avanti insieme in UPI Nazionale e in UPI Lazio trova oggi il suo giusto riconoscimento: l’azione tenace del Presidente Lattuca nel dialogo con il Governo è stata determinante per superare lo stallo e restituire alle Province quel ruolo di cerniera istituzionale indispensabile per i territori».

«Come dirigente di ANCI Lazio delegato ai rapporti con UPI, UNCEM e il sistema delle autonomie, oltre che da consigliere provinciale di Frosinone e comunale di Arpino – conclude Gianluca Quadrini – tocco con mano quanto sia vitale fare rete tra tutti i livelli di governo locale. Con il rilancio delle Province elettive, la riforma del TUEL e la sinergia costante tra ANCI nazionale, ANCI regionali, UPI e UNCEM, si apre oggi una stagione nuova: una stagione in cui l’intera filiera istituzionale torna protagonista per dare risposte concrete, veloci ed efficaci ai bisogni reali delle nostre comunità, da Arpino all’intero territorio ciociaro e laziale».