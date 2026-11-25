NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo

Il Tavolo per la Pace di Viterbo – coordinamento di 11 organizzazioni e singole persone impegnate per la pace, la solidarietà, i diritti umani, la difesa della biosfera e la nonviolenza – già nel luglio scorso aveva indirizzato una lettera aperta alla sindaca della città, invitandola a dare attuazione all’ordinanza comunale che disponeva la rimozione dell’ormai noto striscione, ancora in bella mostra a piazzale Gramsci.

In particolare, il Tavolo aveva osservato come l’inerzia nell’applicazione del provvedimento rischiasse di trasmettere un messaggio pericoloso: quello secondo cui chi ostenta apertamente posizioni razziste o discriminatorie possa ritenersi al di sopra delle regole comuni. Un atteggiamento che rischia di alimentare un clima di crescente intolleranza, come testimoniano gli episodi verificatisi in altre città, tra cui Genova, dove si sono registrate vere e proprie ronde a sfondo razzista e xenofobo, sfociate anche in aggressioni con spranghe di ferro ai danni di giovani migranti (un episodio analogo si è verificato a Roma pochi giorni fa: il 17 novembre, circa trenta persone hanno accerchiato e minacciato cittadini stranieri, anche con cani al guinzaglio).

Il Tavolo ricorda che la Costituzione italiana e la Dichiarazione universale dei diritti umani, nate entrambe dalle tragedie della Seconda guerra mondiale e dalla volontà di impedire il ritorno della barbarie nazifascista, condividono un patrimonio fondamentale di valori: la dignità inviolabile della persona, l’uguaglianza, la libertà, la solidarietà e il riconoscimento dei diritti umani universali, indipendentemente dalla nazionalità e dall’origine delle persone.

In particolare, l’articolo 13 della Dichiarazione afferma: «Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese». Un principio che appare in evidente contrasto già con l’articolo 2, comma 2, della proposta di legge sulla Remigrazione: «Lo Stato italiano afferma, come principio inderogabile, che non esiste un diritto intrinseco a migrare, inteso come facoltà del singolo individuo di abbandonare la propria nazione di origine per stabilirsi liberamente in un’altra».

Molte delle persone che fanno parte del Tavolo, o delle organizzazioni che vi aderiscono, sono quotidianamente impegnate in attività concrete di sostegno a persone italiane e straniere e conoscono bene le difficoltà e le problematiche connesse alle migrazioni, spesso determinate da guerre, persecuzioni e condizioni economiche drammatiche. Tuttavia, come affermato dalla Caritas Ambrosiana nell’aprile scorso: «La remigrazione è una ricetta ingannevole […] Il tema della “remigrazione”, ovvero del cacciare fuori gli immigrati dall’Italia, fa molta presa perché acquieta le paure suscitate da un fenomeno complesso. ».

Anche papa Francesco, nell’enciclica Fratelli tutti del 3 ottobre 2020, riconosce il diritto di ogni essere umano a cercare un luogo in cui soddisfare i propri bisogni fondamentali e realizzarsi come persona. Nel paragrafo 129, il Pontefice indica quattro verbi fondamentali per orientare la risposta alle migrazioni: «Accogliere, proteggere, promuovere e integrare».

Per queste ragioni, il Tavolo per la Pace aderisce alla manifestazione organizzata dal Comitato contro la Remigrazione per il 29 novembre, ribadendo la necessità di dare finalmente attuazione all’ordinanza di rimozione dello striscione di piazzale Gramsci.