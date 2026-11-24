NewTuscia – FOLIGNO – Prosegue giovedì 26 e venerdì 27 novembre l’edizione 2026 di Young Jazz, la rassegna che dal 2004 trasforma Foligno in un cantiere aperto di ricerca, sperimentazione e socialità. Il festival, che esplora l’incontro tra visioni artistiche diversificate e linguaggi emergenti, continua (dopo il primo suggestivo appuntamento con la pianista e compositrice estone Kirke Karja e il suo piano solo all’Oratorio del Crocifisso) con il ciclo di anteprime “Countdown”, tracciando la strada verso il “Moult Festival” di dicembre e le attività a forte vocazione sociale della sezione “Community”.

Un viaggio sonoro articolato che continua quindi ad attraversare diversi spazi simbolo della città (Oratorio del Crocifisso, Nuovo Cinema Vittoria, Palazzo Candiotti, Spazio Astra, Circolo Arci Subasio).

Il ciclo “Countdown” riparte giovedì 26 novembre (ore 19, Circolo Arci Subasio) con una Conferenza performativa “Tra il riso e il pianto: il volto grottesco della musica” a cura di Giacomo Serino, trombettista romano del Sestetto Scorretto, per un viaggio attraverso generi ed epoche diverse, alla scoperta delle molteplici forme dell’ironia, del grottesco e del tragicomico nella musica. Attraverso ascolti e analisi di opere di generi ed epoche diverse, sarà esplorato il linguaggio musicale come strumento di parodia, straniamento e sovversione, sul sottile confine tra comicità e dramma, leggerezza e inquietudine.

Un incontro che anticipa il concerto proprio del Sestetto Scorretto, in programma il giorno successivo per “Countdown −1”. Venerdì 27 novembre, Young Jazz si sposta così al Nuovo Cinema Vittoria (ore 21.30) proprio con l’ensemble guidato da Giacomo Serino (Tromba, Tuba, Testi e Composizioni) e composto da Mauro Vallesi (Tromba, Voce), Lorenzo Simoni (Sax contralto), Federico Pascucci (Sax tenore, Zurna, Clarinetto turco), Federico D’Angelo (Sax baritono, Tuba, Clarinetto Basso), Riccardo Gambatesa (Batteria). Ispirato all’Art Ensemble of Chicago, a Šostakovič, Mingus, Rossini, Zappa e molti altri, lo spettacolo del Sestetto Scorretto, grazie alla forte componente teatrale, è un viaggio nella psiche di un individuo e una ricerca della sua consapevolezza. Nato a Roma nel 2023 da un’idea del trombettista Serino, il gruppo attraversa jazz radicale, musica classica europea, tradizioni bandistiche, blues e punk. Una forte componente teatrale accompagna la scrittura di Serino, trasformando il suo mondo interiore in un racconto musicale dai molti linguaggi. Con cinque fiati e batteria, il Sestetto Scorretto si muoverà tra il grottesco, autoironia e il tragicomico, chiudendo così il Countdown di Young Jazz in attesa del Moult Festival.

Il 6, 7 e 8 dicembre toccherà quindi al Moult Festival, una tre giorni immersiva a Palazzo Candiotti e Spazio Astra caratterizzata da musicisti internazionali, radici pop e africane, improvvisazione radicale, videoproiezioni e sonorità elettroniche. Il 6 dicembre si inizia con la Conferenza di Stefano Zenni sulla figura e l’opera di John Coltrane; il 7 dicembre i concerti in solo di Silvia Bolognesi (contrabbasso), l’esibizione dei Plants Heal, il live di Pacì con DJ set a seguire, oltre ai laboratori di improvvisazione per adulti a cura di Silvia Bolognesi e di autocostruzione di strumenti per bambini (Creature Sonore); l’8 dicembre, evento di chiusura in solo acustico con il clarinettista Marco Colonna.

Infine, la Sezione “Community” con il festival che si conclude il 10 dicembre a Palazzo Candiotti (ore 19) con la restituzione performativa del laboratorio Nota Cosmica (Parte due), curato da Federico Scettri e Joe Rehmer insieme agli ospiti del Centro Socio-Riabilitativo “La Serra” di Borroni, a testimonianza del valore della musica come strumento inclusivo e di ascolto reciproco

Young Jazz 2026 è realizzato con il patrocinio e il sostegno di: Regione Umbria, Comune Foligno, Cassa di Risparmio di Foligno, Usl Umbria 2, Umbria Jazz.

In collaborazione con: Amici della Musica Foligno, Spazio Astra, Circolo Arci Subasio, Dinamica Cooperativa Sociale Arl, MicroMondi.

Con il supporto di: Locanda di Zucca, Metemagno, Botanico, Le stanze di Anna, Regalissimo, L’universo obbedisce all’amore, NaturaSì, Narcisi, City Hotel&Suites.

Main sponsor: Treadim.

Per info e biglietti

www.youngjazz.it

info@youngjazz.it