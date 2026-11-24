NewTuscia – CAPRANICA – Il Teatro Francigena di Capranica inaugura la decima stagione del Francigena Live Festival con un appuntamento di grande prestigio: sabato 28 novembre, alle ore 21:00, andrà in scena “Re Lear e il suo buffone”, liberamente ispirato a Re Lear di William Shakespeare, di e con Alessandro Benvenuti e Roberto Abbiati, produzione Compagnia Orsini.

Un appuntamento dedicato al grande teatro e alla forza senza tempo della scrittura shakespeariana, che torna sul palcoscenico attraverso l’incontro artistico di due interpreti d’eccezione. Una serata per lasciarsi coinvolgere dalle suggestioni, dalle emozioni e dalle riflessioni che solo il teatro sa regalare.

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito del Francigena Live Festival organizzato dal Comune di Capranica in collaborazione con ATCL, il circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Costo dei biglietti:

15 € per il biglietto intero

12 € per il ridotto (minori e over 65)

Apertura del botteghino presso il Teatro Francigena dalle ore 20:00. Alternativamente i biglietti possono essere acquistati online tramite il portale Ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/lear-e-il-suo-buffone-capranica ). Per chi sceglie l’acquisto online, è previsto un piccolo costo di prevendita: 1,5 € per il biglietto intero e 1,2 € per il ridotto.

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 338.2015499 (preferibile WhatsApp)

Email: teatrofrancigena@comune.capranica.vt.it

Inoltre, è ancora possibile acquistare l’abbonamento all’intera stagione teatrale, che comprende tutti e sei gli spettacoli in programma, al costo di 60 euro.

Il Teatro Francigena vi aspetta per una nuova serata da vivere insieme, condividere e lasciarsi sorprendere dalla magia del palcoscenico!