NewTuscia – VITERBO – Una nuova campagna di sensibilizzazione e consigli di prevenzione utili è stata recentemente avviata dall’Arma dei Carabinieri sui profili social ufficiali.

Il fenomeno della cosiddetta “truffa della foto istantanea” su WhatsApp rappresenta, infatti, un serio rischio per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. La condotta illecita si sviluppa

attraverso l’invio di un messaggio proveniente da un numero sconosciuto, contenente una fotografia sfocata o da scaricare. Nel caso in cui il destinatario apra l’immagine, si ritrova esposto alla visualizzazione di contenuti illegali (materiale pedopornografico). Pochi istanti dopo, la vittima riceve un messaggio o una chiamata minatoria in cui viene intimato il versamento di denaro (con richieste di bonifico istantaneo fino a 2.000 euro) con il pretesto di evitare conseguenze giudiziarie o la divulgazione dell’accaduto. Questo tentativo di estorsione non costituisce una semplice molestia, ma rappresenta un vero e proprio campanello d’allarme.

Per prevenire raggiri, contrastare utilizzi illeciti e tutelare la propria persona, è fondamentale osservare alcune semplici ma rigorose regole di condotta. Innanzitutto, non bisogna mai aprire fotografie, video o collegamenti ipertestuali provenienti da numeri non memorizzati in rubrica, così come non si deve assolutamente cedere alle richieste di versamento di somme di denaro. Risulta inoltre essenziale procedere subito al blocco e alla segnalazione dell’utenza mittente direttamente tramite l’applicazione WhatsApp, per poi mettersi tempestivamente in contatto con la più vicina Stazione dei Carabinieri o chiamare il Numero Unico Europeo per le Emergenze 112.

L’Arma dei Carabinieri, grazie alla sua capillare presenza sul territorio, è da sempre in prima linea a tutela dei cittadini, anche attraverso mirate campagne di sensibilizzazione on line non solo con numerosi consigli raccolti nella sezione “pillole di prevenzione” del proprio sito web www.carabinieri.it , consultabile al link www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/pillole-di-prevenzione, ma anche mediante i quotidiani aggiornamenti informativi diffusi sui suoi canali social ufficiali, che si invita a seguire:

In caso di dubbio e necessità, è bene non esitare a contattare sempre l’utenza 112 o la Stazione Carabinieri più vicina per ricevere assistenza e supporto diretto.