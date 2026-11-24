NewTuscia – CERVETERI – Weekend pazzo per le prime squadre di volley della RIM Sport Cerveteri, che, nel fortino di casa, hanno messo a segno 2 rimonte incredibili.

A colpire è soprattutto il risultato della Serie D Femminile che ha superato la Polisportiva Vetralla, formazione che arrivava nella città etrusca con i favori del pronostico. Il copione, del resto, sembrava scritto. Invece, Gullo e compagne, sotto 2 set a 0, hanno aggiustato il tiro, mettendo sotto pressione le rivali. “Le ragazze sono rimaste concentrate per tutta la partita – ha commentato coach Miliante Ribeiro – e hanno fatto una bellissima prestazione nonostante l’alto livello delle avversarie. Credo che le ragazze abbiano giocato bene tutta la gara e i set sono stati decisi da dettagli, sia quelli vinti che quelli persi. Le ragazze sono state brave a limarli. Stiamo lavorando tanto sulla tecnica di muro e sono molto contento del risultato”. Al momento, le cerveterane sono a quota nove in classifica con 4 vittorie, 2 sconfitte e un treno di testa sempre più vicino.

Sono sempre loro a fare il bello e il cattivo tempo, è questo succede a chi è padrone del proprio destino: potremmo raccontare così la partita della Serie C maschile che, contro il Volley Team Monterotondo, forse, si aspettava un match più agevole. Partiti contratti nei primi 2 set, i ragazzi di coach Pignatelli hanno reagito nel terzo parziale, cambiando radicalmente l’inerzia della partita, vinta poi al tie-break, anche grazie al supporto di un tifo che si sta affezionando ad un gruppo frizzante. Lo stesso gruppo che ha ridato stimoli a coach Pignatelli che, a fine partita, ha dichiarato: “Secondo me la partita era molto sentita anche per la classifica, era importante fare risultato. Dopo i primi 2 set abbiamo cambiato assetto, ci siamo stabilizzati in ricezione e abbiamo trovato buone uscite in attacco. Alla fine abbiamo espresso tutto il nostro potenziale. I ragazzi mi stanno facendo divertire tantissimo, possiamo dire che sono un po’ matti, ma nell’accezione positiva del termine. L’incoscienza con cui hanno recuperato questo risultato è di buon auspicio. Sicuramente dobbiamo lavorare sulla difesa. Una cosa, invece, di cui sono molto soddisfatto è il muro”. Attualmente Brunelli e compagni sono al quarto posto in classifica, a un punto dalla zona play off e a 3 dalla vetta occupata dal Castro Volley.

I parziali

Serie CM: RIM Sport Cerveteri VS Volley Team Monterotondo 3-2 (22/25 · 17/25 · 25/16 · 25/19 · 16/14)

Serie DF: RIM Sport Cerveteri VS Polisportiva Vetralla 3-2 (21/25 · 22/25 · 25/22 · 25/23 · 15/8)