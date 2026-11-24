NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – L’ASD Sorianese comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Claudio Solimina.

Tecnico di grande esperienza e profondissimo conoscitore del calcio dilettantistico laziale, Solimina porta a Soriano nel Cimino un bagaglio umano e professionale di assoluto livello. Nel corso della sua lunga carriera ha allenato piazze storiche della regione — tra cui Viterbese, Pomezia, Unipomezia, Tor Sapienza e Vicovaro — distinguendosi sempre per carisma e preparazione tattica, come dimostrato anche nella brillante salvezza conquistata sulla panchina gialloblù lo scorso maggio.

Il nuovo tecnico è già al lavoro con la squadra ed ha diretto oggi stesso il suo primo allenamento allo stadio “Celso Perugini”.

La società desidera rivolgere a mister Solimina un caloroso benvenuto nella famiglia rossoblù e i migliori auguri di buon lavoro per il prosieguo della stagione.