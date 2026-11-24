NewTuscia – ROMA – Il presidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, Antonello Aurigemma, ha partecipato ad Arezzo al convegno dedicato alla valutazione dell’impatto del PNRR sulla sanità italiana e alle prospettive del sistema sanitario nella fase successiva al Piano.

“Il PNRR ha rappresentato un’occasione importante per avviare riforme e investimenti. Ora la priorità è garantirne la continuità e misurarne i risultati concreti: servizi accessibili, tempi di attesa più sostenibili e cure di qualità per tutti, in ogni regione” – dichiara Aurigemma.

Al centro del confronto, il futuro del finanziamento della sanità dopo il PNRR e la necessità di ridurre le disparità territoriali: “Il diritto alla salute deve essere effettivo per ogni cittadino, indipendentemente dal luogo in cui vive. Per raggiungere questo obiettivo occorrono programmazione, collaborazione tra istituzioni e un impegno costante a rafforzare i servizi”.

Il convegno affronta anche l’evoluzione dell’assistenza verso il territorio e il domicilio, in particolare per le persone anziane e per chi convive con patologie croniche: “Rafforzare la presa in carico vicino a casa significa offrire maggiore continuità assistenziale e risposte più adeguate ai bisogni delle persone, valorizzando il lavoro di professionisti e caregiver”.

Un’attenzione specifica è dedicata alle nuove tecnologie: telemedicina, Fascicolo sanitario elettronico e intelligenza artificiale: “Sono strumenti che possono migliorare l’organizzazione dei servizi e contribuire a ridurre le liste d’attesa, se accompagnati da investimenti, formazione, tutela dei dati e attenzione a chi rischia di rimanere escluso dal digitale. L’innovazione deve essere concreta e sempre al servizio dei cittadini”.

“La fase post-PNRR richiede una visione condivisa e scelte capaci di rendere duraturi i cambiamenti avviati. Come istituzioni regionali, abbiamo la responsabilità di ascoltare i territori e contribuire a costruire una sanità più equa, moderna e vicina alle comunità” – conclude Aurigemma.

Arezzo, 24 novembre 2026