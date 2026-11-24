NewTuscia – ROMA – “Solidarietà a Simone Foglio, e a tutto il personale di DiscoLazio, per la gravissima irruzione da parte di attivisti dei centri sociali, che si sono resi responsabili di vandalismi nella sede dell’ente. Quanto accaduto è emblematico di una contraddizione in cui cade chi pratica sistematicamente violenza ideologica: per rivendicare un diritto, nello specifico quello allo studio, finiscono per negarlo. La tragedia dello studente di 58 anni scomparso ieri in una tenda vicino alla Statua della Minerva alla Sapienza non può e non deve giustificare un atto simile che danneggia l’intera popolazione universitaria della Regione. Ancora una volta assistiamo a una inaccettabile deriva da parte della galassia antagonista. Confidiamo che i responsabili di quanto accaduto siano presto individuati e puniti secondo legge”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni