Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Lo “Studio di sviluppo strategico dell’Interporto di Orte” sarà presentato nel corso del convegno che si terrà lunedi 30 novembre prossimo presso l’Hotel Aquila, nei pressi della stazione autostradale.

In vista dell’avvio delle attività del Terminal ferroviario di Orte, il Presidente di FreightLeaders Council Massimo Marciani e Ing. Marisa Meta, di FIT Consulting, hanno approfondito in un ampio studio caratteristiche e potenzialità dell’Interporto di Orte nel suo complesso, Studio che verra’ presentato nel Convegno del 30 novembre.

Il Convegno verra’ introdotto dagli interventi del presidente e amministratore delegato dell’Interporto Lorenzo Cardo, del Sindaco di Orte Dino Primieri e del direttore generale Federtrasporto Confindustria.

Seguira’ la presentazione dello “Studio di sviluppo strategico dell’Interporto di Orte” da parte del Presidente di FreightLeaders Council Massimo Marciani.

Un primo panel approfondira’ il tema “Nuovo terminal di Orte e la rete italiana e Europea dei nodi intermodali”, mentre il secondo panel si occupera’ del “Trasporto ferroviario delle merci, intermodalita’ e modernizzazione del sistema industriale”.

Di rilievo è l’analisi con cui il Rapporto analizza il bacino potenziale, le filiere più coerenti, le direttrici e i corridoi direzionali italiani/europei di sviluppo intermodale ed insieme le ricadute in termini

Nell’area dell’Interporto Centro Italia Orte proseguono i lavori di completamento del collegamento ferroviario per 8 milioni di Euro del Fondo Sviluppo e Coesione dell’Unione Europea.

Nel Convegno svoltosi il marzo 2025 presso l’Interporto Centro Italia di Orte, la Regione Lazio ha illustrato la programmazione dei lavori di completamento dell’Infrastruttura, grazie al finanziamento di oltre 8 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione, previsto nell’ambito dell’Accordo sottoscritto fra Governo e Regione.

Interventi che permetteranno il completamento del terminal ferroviario intermodale entro il 2026 e la sua attivazione nel gennaio 2027.

Queste le parole chiave ricorrenti nei vari interventi succedutisi nel Convegno promosso dalla regione Lazio nel cuore operativo dell’Interporto: intermodalita’, logistica innovativa, crescita sostenibile e innovativa, zona logistica semplificata con benefici fiscali e amministrativi per l’Interporto, servizi doganali, fondi europei di sviluppo e coesione regionale, valorizzazione eccellenze territoriali, transizione energetica, sviluppo di indirizzi di studio e formazione sulla logistica, impatto occupazionale e imprenditoriale nell’indotto, Consorzio Unico Industriale del Lazio.

Dal 1979, data di costituzione della Societa’ che gestisce in concessione dalla Regione Lazio l’Interporto, sono passati decenni con alternanza di avanzamenti e di stasi, ma nell’ultimo decennio l’infrastruttura ha avuto una forte accelerazione degli interventi, sino al collegamento ferroviario che completerà l’opera entro i primi mesi del 2027, con la piena operativita’ programata in primavera del 2027.

Il progetto del Collegamento Ferroviario con la limitrofa stazione, nel breve tragitto coincidente con il tracciato della linea Orte- Falconara-Ancona si svilupperà grazie al finanziamento di oltre 8 milioni di euro provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione (previsto nell’ambito dell’Accordo fra Governo e Regione Lazio) e permetterà il completamento intermodale dell’hub, portandolo a una estensione di 55mila mq di superficie pavimentata, con la creazione di 1.200 metri di asta ferroviaria elettrificata, 4 binari da 750 metri lineari, conformi agli standard europei, e un binario raccordato direttamente con i magazzini.

Si tratta di un importante intervento strutturale che inciderà profondamente sulla performance dell’Interporto di Orte, aumentando il suo potenziale di traffico giornaliero quantificabile sino a 4.000 tonnellate.