NewTuscia – TUSCANIA – Il Circolo del Partito Democratico di Tuscania aderisce alla manifestazione contro lo striscione “Remigrazione” che si terrà domenica 29 novembre, alle ore 10,30, a Viterbo, in piazza della Rocca.

“La ‘remigrazione’ è un’idea che mette in discussione i diritti fondamentali, il pluralismo e il concetto basilare di uguaglianza di fronte alla legge. Rifiutiamo con fermezza questa deriva, nel rispetto della Costituzione”, sottolinea il Circolo del PD, richiamando l’attenzione, in particolare, sull’articolo 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”) e sull’articolo 3 (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”).

“La progressiva accettazione di un lessico estremista e xenofobo rappresenta un segnale allarmante di normalizzazione dell’intolleranza. Di fronte a ciò, non possiamo restare indifferenti: dobbiamo mobilitarci per riaffermare che l’Italia dei diritti, della cittadinanza e della dignità umana è incompatibile con ogni progetto di esclusione etnica o culturale. Nel secolo scorso, si sarebbe detto ‘deportazione’, termine consumato dal nazismo e dai suoi lager – prosegue il PD -. Non più circolazione, ma selezione identitaria della permanenza: dalla cittadinanza come diritto alla cittadinanza come appartenenza culturalmente certificata”.

“L’Italia che vogliamo è fondata sulla pace, sulla solidarietà e sulla democrazia, sulla fraternità universale. È l’Italia immaginata dai partigiani che, mentre combattevano il fascismo, progettavano un ordine politico capace di superare la distruzione provocata dai nazionalismi. Difendere quell’eredità oggi significa opporsi con decisione alla retorica neofascista e razzista”.

Per queste ragioni, il Circolo del PD di Tuscania invita le cittadine e i cittadini, le associazioni, tutte le forze democratiche a partecipare alla manifestazione.

La segretaria del Circolo, Daniela Venturi, auspica che “la risposta a chi inneggia al fascismo sia ampia. Difendiamo la solidarietà, la convivenza civile e la dignità di tutte le persone da chi vuole una politica dell’odio e del rifugio in un passato folle”.