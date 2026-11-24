NewTuscia – TARQUINIA – Tarquinia festeggia con emozione e orgoglio l’atleta concittadina Chiara Bordi, la quale ha conquistato una straordinaria medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo ISA di Para Surfing 2026, disputati a Palm Desert, in California, dal 19 al 22 novembre 2026.

Bordi ha scritto una pagina indimenticabile dello sport italiano, salendo sul podio mondiale nella categoria Women’s Stand 2 e dimostrando, davanti al mondo, ciò che da sempre la contraddistingue: un’anima libera, una determinazione fuori dal comune e la capacità di trasformare ogni sfida in una nuova possibilità.

L’Amministrazione Comunale, ed in particolare il Sindaco Francesco Sposetti e l’Assessore allo Sport Sandro Celli, le rivolgono le più vive, affettuose e meritate congratulazioni. Chiara non ha semplicemente conquistato un podio: ha regalato alla sua città, all’Italia e a chi la segue un esempio di professionalità, eleganza e spirito sportivo. Un esempio che parla a tutti, ma che parla in modo speciale a chi la conosce e sa quanto ogni suo traguardo sia costruito con autenticità, determinazione e preparazione.

La città si unisce alla gioia della sua famiglia, dei suoi amici, delle persone che l’hanno sostenuta lungo questo percorso e di tutti gli sportivi che la considerano un punto di riferimento.