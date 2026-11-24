Ottava puntata della 7° edizione di “Luce Nuova sui fatti”.

Giovedì 26 novembre alle 21 torna la trasmissione che parte da Viterbo e si apre al Lazio e all’Italia, ideata e condotta da Gaetano Alaimo e co-condotta da Arianna Cigni.

Quest’anno tante le novità. La più importante è la nuova emittente che trasmetterà tutte le puntate di Luce Nuova sui fatti, Canale 81 (Dtt 81 Lazio), insieme all’altra già attiva, TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile su tutta l’Umbria e sulle province di Viterbo e di Rieti). Un salto di qualità incredibile che porterà la trasmissione in tutto il Lazio e, soprattutto, a Roma, con un bacino potenziale di centinaia di migliaia di contatti e spettatori.

L’ottava puntata sarà dedicata all’approfondimento sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

In studio Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni parleranno della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con il suo significato, gli eventi e le campagne di comunicazione che stanno cercando, insieme all’aumento costante della sensibilizzazione collettiva, di porre un freno a una piaga che sembra senza fine con numeri sempre più drammatici.

Approfondirà il discorso sul tema della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’opinionista fisso, Stefano Stefanini.

Proporremo, quindi, l’appello disperato di una mamma che sta cercando sua figlia scomparsa in condizioni misteriose già da tempo.

La seconda parte sarà dedicata alle rubriche periodiche di Luce Nuova sui fatti: “Lavorare in sicurezza” di Elena Sassara; Economy News e “Football Vox” di Katia Ferri; “Amore e filosofia” di Liliane Tami; un servizio sulla piscina comunale di Anguillara Sabazia a cura di Simonetta D’Onofrio; “Alto volume” di Fabio Varrone; “Ballando nel mondo” di Jessy Trainer; “Pillole di bellezza” di Catiuscia Macrì e “Onda d’arte” di Laura Principi.

Questo lo staff della 7° edizione di Luce Nuova sui fatti: Gaetano Alaimo (ideatore e conduttore): Arianna Cigni (co-conduttrice e area cultura-spettacolo); Stefano Stefanini (opinionista fisso). Area Cultura e Spettacolo: Mirella Moretti, Liliane Tami (Amore e filosofia), Maddalena Menza. Area Salute e Bellezza: Catiuscia Macrì, Federica Bargagna. Area Economica: Gianfranco Piazzolla e Katia Ferri. Area Sport: Katia Ferri. Rubriche tematiche: Alessia Belgianni (I fatti sociali), Andrea Bonifazi (Divulgamus), Barbara Puccini (Toscana News), Deborah Pepe (I pastori di Deborah), Elena Sassara-Loredana Petrulli (L’atelier della cultura), Francy Ferrara (Quando il dolore diventa forza), Giovanni Conti (Radiomobile), Jessy Trainer (Ballando nel mondo), Laura Principi (Onda d’arte), Elena Sassara (Lavorare in sicurezza), Stefano Uzzo (Emozioni in fotografia), Fabio Varrone (Alto volume). Area tecnica: Sigfrido Junior Hobel (videomaker); Salvatore Sansone (tecnico e grafico); Stefania Cordella (fotografa).

Main partner: Teatro San Leonardo, Confimprese Viterbo, Canale81

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