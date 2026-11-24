di: Victoria Salvati

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA (VT) – Si intitola “Ali Blu” il nuovo singolo di Lait, nome d’arte di Federico Ciarroni, rapper classe 2000 originario di Civita Castellana. Il brano, realizzato in collaborazione con Ludovica Mannoni, sarà disponibile da venerdì 27 novembre sulle principali piattaforme digitali. Una canzone dalle sonorità melodiche e romantiche, che racconta una storia realmente vissuta e rappresenta una nuova tappa nel percorso musicale dell’artista.

Avvicinatosi al rap nei primi anni dell’adolescenza (ascoltando il genere), Federico inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica nel 2017, a partire da un episodio durante una sessione di freestyle con alcuni amici. «Stavamo facendo freestyle e uno di loro mi ha rivolto una rima, una sorta di insulto, alla quale non sapevo rispondere. Da lì è nata la voglia di mettermi alla prova: ho iniziato ad allenarmi, a fare sempre più pratica, soprattutto partecipando alle competizioni di freestyle, e, circa un mese dopo, ho scritto il mio primo pezzo», racconta Lait.

Tra i primi momenti che segnano il suo avvicinamento al pubblico c’è il concerto di Shade a Civita Castellana, il 14 settembre 2019, in occasione delle feste patronali. Durante l’esibizione in piazza, il rapper invita alcuni ragazzi a salire sul palco per fare freestyle. Federico decide di raccogliere la sfida. «Ero seduto tra il pubblico e, quando ha chiesto chi volesse cimentarsi nel freestyle, mi sono fatto avanti alzando la mano. Non è stato semplice: lui era un grande artista all’apice del successo, mentre io avevo iniziato da appena un paio d’anni. La piazza era gremita di persone e l’emozione era tanta».

Negli anni successivi Federico continua a esibirsi nei locali di Civita Castellana e dei paesi limitrofi, affermandosi gradualmente sulla scena musicale del territorio. Ma la svolta arriva nel 2024 con l’ingresso in ElectriSeaty, etichetta indipendente con cui pubblica i suoi primi due singoli ufficiali: a luglio 2024 esce “Il motivo”, seguito a dicembre dello stesso anno da “Immagini”, accompagnato da un videoclip.

La collaborazione con ElectriSeaty offre a Lait nuove occasioni di esibirsi in eventi e manifestazioni organizzati sul territorio, dal Tuscia Sound, svoltosi a Civita Castellana il 30 agosto 2024, al BCOne Fest di Fabrica di Roma, il 5 luglio 2026, dove, insieme ad altri artisti, ha aperto il concerto di Dani Faiv.

Negli ultimi due anni, in assenza di nuove pubblicazioni, Lait ha continuato a dedicarsi alla propria crescita artistica concentrandosi soprattutto sul freestyle e partecipando a contest locali. Tra queste figura la “Spit Session” di Poggio Mirteto, competizione che si sviluppa attraverso diverse fasi eliminatorie, ed “Epicentro”, format di freestyle organizzato a Viterbo.

Adesso arriva “Ali Blu”, che segna il ritorno discografico dopo “Immagini”. Il nuovo brano nasce da un’esperienza personale e affronta il tema delle relazioni sentimentali attraverso sonorità delicate e melodiche. «Ho scritto il brano partendo da esperienze che ho vissuto in prima persona. Penso che molte persone possano ritrovarsi in ciò che racconto nelle dinamiche che possono svilupparsi all’interno di una relazione», spiega il rapper.

Il nuovo singolo vede il featuring di Ludovica Mannoni, una collaborazione che ha anche un significato personale. È stata infatti la sua prima insegnante di canto «Avevo in mente di coinvolgerla in questo nuovo singolo e, quando le ho proposto la collaborazione, ha accettato con entusiasmo. Ci conosciamo da anni e nutro una grande stima nei suoi confronti, sia dal punto di vista artistico che umano. La sua voce, delicata e melodica, si affianca alla mia creando un’intesa che si adatta perfettamente allo stile del brano».

“Ali Blu” sarà disponibile da venerdì 27 novembre su Spotify, YouTube, Apple Music e sulle principali piattaforme digitali. Le copertine grafiche dei singoli di Lait sono realizzate dall’illustratore e grafico Samuele Bagana.

Un nuovo brano che racconta non soltanto una storia sentimentale, ma anche il percorso di un artista che, partendo dal freestyle tra amici, ha continuato a coltivare la propria passione, costruendo passo dopo passo la sua identità musicale.