Invariate le modalità per utenze domestiche

NewTuscia – VITERBO – Aree centro storico interessate da iniziative natalizie, modifica parziale e temporanea degli orari di conferimento rifiuti porta a porta per le sole utenze non domestiche, compreso il settore ristorazione. Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza della sindaca Frontini (n. 53 del 19 novembre 2026) è in vigore dalle ore 00,00 del 22 novembre 2026 fino alle ore 24,00 del 10 gennaio 2027 e interesserà le seguenti vie: Corso Italia, Largo Benedetto Croce, Largo Marconi, Piazza Cappella, Piazza dei Caduti, Piazza del Gesù, Piazza del Plebiscito, Piazza della Morte, Piazza della Repubblica, Piazza delle Erbe, Piazza Don Mario Gargiuli, Piazza Martiri d’Ungheria, Piazza San Carluccio, Piazza San Lorenzo, Piazza San Pellegrino, Piazza Scacciaricci, Via Angusta, Via Annio, Via Ascenzi, Via Bussi, Via Calabresi, Via Cardinal La Fontaine, Via Chigi, Via dei Magazzini, Via dei Pellegrini, Via del Ganfione, Via del Giglio, Via del Ginnasio, Via del Repuzzolo, Via del Suffragio, Via del Teatro del Genio, Via dell’Archetto, Via della Rimessa, Via della Sapienza, Via della Volta Buia, Via delle Fabbriche, Via di Mezzo, Via Dobici, Via Fattungheri, Via Fontanella del Suffragio, Via Macel Gattesco, Via Macel Maggiore, Via Marconi, Via Mazzini (dal civico 21 al civico 1), Via Orologio Vecchio, Via Pietra del Pesce, Via Ponte di Paradosso, Via Roma, Via Romanelli, Via S. Leonardo, Via S. Maria Nuova, Via Sacchi, Via Saffi, Via San Lorenzo, Via San Pellegrino, Via San Pietro, Via San Vito, Via Sant’Egidio, Via Santa Maria Egiziaca, Via Valle Cupa, Via Zazzera.

Questo il calendario:

LUNEDI: organico, vetro, imballaggi in cartone

MARTEDI: organico solo per la ristorazione (bar, trattorie, attività alimentari), carta, imballaggi in cartone

MERCOLEDI: organico, vetro, imballaggi in cartone

GIOVEDI: organico solo per la ristorazione (bar, trattorie, attività alimentari), imballaggi in plastica e metalli, imballaggi in cartone

VENERDI: organico, vetro, imballaggi in cartone

SABATO: secco residuo, imballaggi in plastica e metalli, imballaggi in cartone

DOMENICA: organico solo per la ristorazione (bar, trattorie, attività alimentari).

Le utenze non domestiche (compreso il settore ristorazione) delle vie sopra indicate, dovranno esporre i mastelli e gli appositi contenitori la sera precedente il giorno previsto per la raccolta e comunque entro le ore 5 della mattina della raccolta; il ritiro dal suolo pubblico delle suddette attrezzature esposte dovrà avvenire possibilmente subito dopo lo svuotamento da parte degli operatori e comunque entro le ore 12:30.

La ditta incaricata procederà a garantire lo svuotamento dei contenitori a partire dalle 5,30 fino alle 11,30, durante il periodo di vigenza dell’ordinanza.

Si ricorda che l’ordinanza ha validità dalle ore 00:00 del giorno 22 novembre 2026 fino alle ore 24:00 del giorno 10 gennaio 2027.

Per le utenze domestiche non sono previste variazioni.

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio e all’interno della sezione Natale (le ordinanze).