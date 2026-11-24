NewTuscia – VITERBO – 21 novembre, la città di Viterbo ha celebrato la Giornata nazionale degli Alberi e ha messo a dimora una nuova pianta presso la scuola primaria A. Volta. A darne notizia è l’assessore all’ambiente, verde pubblico e patrimonio Giancarlo Martinengo, che lo scorso lunedì 23 novembre ha preso parte alla piantumazione di un falso pepe insieme alle bambine e ai bambini nel giardino dell’istituto scolastico. “Crediamo fortemente che la cultura del rispetto dell’ambiente debba essere coltivata fin da piccoli. Per questo privilegiamo iniziative che coinvolgano i bambini, affinché crescano con una maggiore sensibilità verso la natura e la sua tutela. Un ringraziamento particolare all’assessora alle politiche sociali e all’educazione Rosanna Giliberto per il prezioso coordinamento dell’iniziativa – ha aggiunto e concluso l’assessore Martinengo -. Seminare oggi la cultura del rispetto significa far crescere un futuro migliore”.