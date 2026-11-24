NewTuscia – VITERBO – Una nuova campagna di sensibilizzazione e consigli di prevenzione utili è stata recentemente avviata dall’Arma dei Carabinieri sui profili social ufficiali.

Il fenomeno della cosiddetta truffa telefonica “svuota conto” del finto carabiniere rappresenta un serio rischio per la sicurezza e la tutela dei cittadini, con raggiri sempre più spietati che mirano in particolar modo, ma non solo, alle persone anziane.

Il meccanismo fraudolento si articola attraverso una precisa sequenza: la vittima riceve dapprima la chiamata da parte di un falso

impiegato di banca che segnala un presunto movimento sospetto sul conto corrente. Subito dopo entra in scena un complice che si spaccia per un carabiniere del posto, indicando spesso un grado effettivo (frequentemente quello di Comandante), oltre a un nome e un cognome reali, per risultare quanto più credibile possibile. Facendo leva sulla naturale fiducia che i cittadini nutrono nei confronti della divisa e dell’Istituzione, il finto militare lancia l’esca dichiarando che il conto è in fase di svuotamento e intimando di trasferire tempestivamente il denaro su un presunto “IBAN sicuro”. Richieste di tale natura non costituiscono semplici comunicazioni, ma veri e propri campanelli d’allarme.

Per prevenire raggiri di questa portata e salvaguardare i propri risparmi, è indispensabile mettere in atto alcuni accorgimenti fondamentali. Il principio cardine da tenere sempre a mente è che nessun appartenente all’Arma dei Carabinieri chiederà mai a un cittadino di consegnare denaro contante, né tantomeno di disporre bonifici verso presunti conti sicuri. Di conseguenza, nel momento in cui si ricevono richieste anomale di questa natura, occorre chiudere immediatamente la telefonata, evitando categoricamente di comunicare credenziali, codici o dati bancari personali.

Davanti a chiamate sospette o qualora si tema di essere finiti nella trappola di un tentativo di truffa, la raccomandazione principale è quella di non abbassare la guardia e procedere a una verifica e segnalazione immediata: a questo scopo è necessario contattare tempestivamente il Numero Unico Europeo 112 (NUE 112) oppure recarsi di persona presso la Stazione dei Carabinieri più vicina per ottenere assistenza. Infine, per disinnescare e neutralizzare l’efficacia di questi pericoli, è essenziale fare prevenzione attiva attraverso la condivisione, diffondendo queste precauzioni tra familiari, amici e in particolar modo tra le persone anziane.