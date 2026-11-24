Si è svolta a Perugia la Giornata Annuale Anticorruzione e Trasparenza dell’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria: un approfondimento strategico su come governare l’innovazione tecnologica senza perdere integrità e responsabilità

(Perugia) L’ingresso dell’Intelligenza Artificiale nei processi della Pubblica Amministrazione non è più una frontiera lontana, ma una sfida concreta che ridisegna quotidianamente lavoro, decisioni e garanzie. Proprio su questo snodo decisivo si è concentrata la Giornata Annuale Anticorruzione e Trasparenza promossa dall’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria (AFoR) nella sala riunioni della propria sede in via Pietro Tuzi 7 a Perugia, dal titolo “L’impatto dell’AI nelle procedure amministrative: nuove sfide per trasparenza, legalità e integrità”.

L’iniziativa ha offerto a dipendenti, collaboratori e addetti ai lavori un momento di approfondimento e confronto su come l’Intelligenza Artificiale stia trasformando i procedimenti amministrativi e su quali implicazioni comporti sul piano della legalità, della responsabilità e della prevenzione della corruzione.

Voci e competenze a confronto: la centralità della legalità

Ad aprire la mattinata sono stati i saluti istituzionali di Ottavio Anastasi, Amministratore Unico di AFoR. L’introduzione ai lavori è stata affidata alla Dott.ssa Maria Zampini, Dirigente del Servizio Amministrativo, Anticorruzione e Trasparenza – Personale, mentre il coordinamento dell’incontro è stato curato dalla Dott.ssa Monia Cianelli, Responsabile della Sezione Affari Generali, Contratti, Supporto Trasparenza Anticorruzione e Comunicazione. Relatore della giornata è stato il Dott. Massimo Fieramonti, Coordinatore dell’Area Gare e Appalti della Fondazione Logos PA, prima di dare spazio al dibattito.

Nel corso dell’appuntamento è risuonata con forza la riflessione della Dott.ssa Zampini, che ha indicato la rotta per coniugare efficienza tecnologica e tutela dell’interesse pubblico:

«L’innovazione tecnologica e l’ingresso dell’Intelligenza Artificiale nei procedimenti amministrativi rappresentano una straordinaria opportunità di efficientamento per la Pubblica Amministrazione, ma impongono al contempo una riflessione rigorosa sui presìdi di legalità e integrità. La sfida che ci attende è governare questi strumenti affinché la velocità e l’automazione non vadano mai a discapito della trasparenza, della responsabilità decisionale e della tutela dei diritti dei cittadini».

Formazione continua e fiducia con il territorio

L’incontro si è inserito nel percorso avviato da AFoR per consolidare all’interno dell’Ente la cultura della trasparenza, dell’etica pubblica e della prevenzione della corruzione, offrendo uno spazio di aggiornamento su uno dei temi più attuali e strategici per il futuro delle istituzioni.

Sul valore di questo impegno formativo e sul legame con la comunità locale ha insistito ancora la Dott.ssa Zampini:

«Con questa Giornata Annuale – prosegue la dott.ssa Zampini – AFOR conferma il proprio impegno nella formazione continua e nella diffusione della cultura della legalità all’interno dell’Ente. Analizzare insieme a esperti del settore le implicazioni dell’AI, in particolare in ambiti delicati come gli appalti e la gestione amministrativa, ci permette di prevenire nuovi potenziali rischi e di rafforzare la fiducia tra istituzioni e territorio».

Un confronto che conferma come l’innovazione, per essere davvero all’altezza delle aspettative dei cittadini, debba camminare sempre accanto al controllo, alla chiarezza dei processi e alla responsabilità delle scelte.