NewTuscia – ROMA – “L’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio regionale del Lazio della mozione per un’iniziativa straordinaria di solidarietà a favore della popolazione cubana rappresenta un segnale importante di responsabilità, umanità e attenzione verso un Paese che sta attraversando una gravissima crisi economica, energetica, sociale e sanitaria.

Ho sottoscritto questa iniziativa perché le istituzioni non possano restare indifferenti di fronte alle difficoltà e alle sofferenze delle persone, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali come la salute, l’accesso ai farmaci, all’acqua, all’energia e al cibo.

La situazione a Cuba, aggravata dalle restrizioni economiche, dalle difficoltà di approvvigionamento energetico e dalle conseguenze sulle strutture sanitarie e sui servizi essenziali, richiede un’attenzione particolare e interventi concreti. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, gli anziani e le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’obiettivo del provvedimento è quello di promuovere un’iniziativa straordinaria di solidarietà, attraverso l’istituzione di un fondo specifico destinato agli aiuti umanitari e sanitari alla popolazione cubana.

Attraverso questa mozione sono sicuro che la Regione Lazio, guidata del Presidente Rocca, si adopererà affinché la solidarietà espressa oggi dall’Aula si trasformi in un aiuto reale e tangibile per il popolo cubano mettendo a disposizione strumenti e risorse per favorire l’invio di beni e materiali sanitari e garantire risposte ai bisogni primari della popolazione.”

È quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca in Consiglio Regionale del Lazio.