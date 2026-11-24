NewTuscia – MONTEFIASCONE – Nella serata di sabato 21 novembre, una donna di 74 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione sulla Umbro Casentinese, nei pressi della basilica di San Flaviano a Montefiascone.

Polizia locale, sanitari del 118 e vigili del fuoco si sono recati sul posto dopo l’allarme lanciato intorno alle 18.00 dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. Purtroppo, all’arrivo del soccorsi non è stato potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo i primi accertamenti la causa della morte sarebbe naturale.