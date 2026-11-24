NewTuscia – VITERBO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Provincia di Viterbo rinnova il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione delle pari opportunità.

“Il 25 novembre è una giornata che ci invita a riflettere su quanto ancora ci sia da fare per contrastare la violenza sulle donne – dichiara il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli –. Come istituzioni abbiamo il dovere di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno e di sostenere il lavoro di quanti quotidianamente operano al fianco delle donne vittime di violenza. È una responsabilità che riguarda ciascuno di noi e che deve tradursi in un impegno costante”.

“Un ruolo fondamentale nella prevenzione della violenza di genere è quello dell’educazione – sottolinea la consigliera provinciale con delega alle pari opportunità Giulia De Santis –. È importante partire dalle giovani generazioni, lavorando insieme alle scuole per diffondere una cultura del rispetto e della parità. Il cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno passa anche da qui”.

“Particolare attenzione deve essere riservata alle violenze e alle discriminazioni che le donne subiscono nei luoghi di lavoro – aggiunge la consigliera di parità della Provincia di Viterbo Dominga Martines –. È fondamentale far conoscere alle donne i propri diritti e gli strumenti di tutela a loro disposizione. Ogni donna deve poter lavorare in un ambiente sicuro, nel pieno rispetto della propria dignità”.

Provincia di Viterbo