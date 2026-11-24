NewTuscia – VITERBO – Lunedì 23 novembre si è svolta la diciassettesima Giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese – Pmi Day 2026, organizzata dalla Piccola Industria di Unindustria e ideata dalla Piccola Industria di Confindustria, in collaborazione con le Associazioni del sistema. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 25 aziende associate e di oltre 1000 studenti degli Istituti di istruzione superiore, degli Its e Università del territorio laziale, un numero elevato che ancora una volta testimonia la vitalità e l’impegno della piccola e media impresa, cuore pulsante dell’economia del nostro territorio. Il tema dell’edizione 2026 è “Crescere”, in una molteplicità di significati. Crescere non vuol dire soltanto diventare grandi: per i giovani significa costruire la propria identità e prendere decisioni per il futuro con consapevolezza dei propri talenti, per le imprese innovare e guardare ai mercati esteri senza perdere le radici nel territorio. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto dal titolo “Connessioni – Scuola, Impresa e Territorio: insieme per la crescita” realizzato con il contributo della Camera di Commercio Rieti-Viterbo e della Camera di Commercio di Roma.

I numeri confermano il valore di questo patrimonio imprenditoriale: nel Lazio le 24mila piccole e medie imprese danno lavoro a 660mila persone e generano 47 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 22% del totale economia del Lazio. Sostenere la crescita delle Pmi significa quindi investire nella competitività, nell’occupazione e nel futuro dei nostri territori”.

L’evento, che si inserisce nell’ambito degli appuntamenti di Unindustria per la XXV Settimana della Cultura d’Impresa, rappresenta un’importante occasione per condividere con i giovani il ruolo produttivo e sociale delle imprese, costantemente impegnate nella realizzazione di prodotti e servizi di eccellenza, e protagoniste di nuove opportunità di sviluppo, occupazione e benessere per il territorio e per il Paese.

“Oggi, con l’apertura delle nostre imprese agli studenti, vogliamo far conoscere da vicino la realtà industriale del Lazio, le competenze che richiede e le opportunità professionali che genera. Il tema ‘Crescere’ ci ricorda che diventare grandi è un percorso e non un traguardo: significa scoprire i propri talenti, investire nella formazione e trasformare passioni e obiettivi nel lavoro di domani. È lo stesso percorso delle nostre piccole e medie imprese, chiamate a crescere sul terreno dell’innovazione digitale, della sostenibilità e dei mercati internazionali, restando legate al territorio. Lo abbiamo ribadito pochi giorni fa al Forum della Piccola Industria di Confindustria a Roma: nel Lazio le Pmi garantiscono oltre il 65% degli occupati del settore privato e farle crescere significa far crescere l’intero sistema produttivo. Non è un caso che la crescita dimensionale sia uno degli obiettivi strategici del Piano Industriale del Lazio. E non c’è crescita delle imprese senza la crescita delle persone: aprire le porte ai ragazzi significa mostrare loro che curiosità, competenze e coraggio di cambiare sono gli strumenti per diventare protagonisti dello sviluppo del Paese” ha dichiarato Cristiano Dionisi, Presidente Piccola Industria di Unindustria.

“Con il tema di quest’anno vogliamo raccontare ai ragazzi che crescere vuol dire anche superare ostacoli, assumersi responsabilità e imparare dagli errori, come fanno ogni giorno gli imprenditori. Il Pmi Day è ormai un appuntamento consolidato di responsabilità sociale, che le imprese vivono come un’occasione concreta di dialogo con i giovani e con la scuola. In un momento di grandi trasformazioni per il lavoro e la società, è un ponte tra imprese, studenti, docenti e famiglie, fondato sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di esperienze e valori. Partecipare al Pmi Day significa contribuire alla crescita delle nuove generazioni, trasmettendo conoscenza, passione ed entusiasmo. In questi anni il Pmi Day ha rafforzato il legame tra scuola e impresa, un percorso che vogliamo proseguire con i docenti, aiutando i ragazzi a orientarsi con più consapevolezza nelle scelte formative e professionali” ha dichiarato Carla Picozza, componente del Board nazionale del Pmi Day di Confindustria.

Queste le aziende coinvolte nelle province del Lazio: Teleconsys, Seclan, Optikon (Roma); Plasco Spa del Gruppo Alpla Italia, Refas Srl, Gruppo Galagant Srl, Schultz Italia Srl, Intit Srl (Frosinone); Gruppo Gesa Srl, Dublo Srl, Lupoli Spa, Sogin Spa sede Borgo Sabotino, Elleci, G.R. Trattamenti Termici Srl, Cincinnato, Camas Srl (Latina); Antica Erboristeria Spa Marchio Herbatint (Rieti); Dimar Group Spa, Webnovo (Viterbo); Takis Srl, Plaisant Srl, Fratelli della Marca Srl, Eurpack Giustini Sacchetti srl (Aprilia); Tmp Engineering Srl (Cassino); Team Srl (Civitavecchia).

Di seguito gli istituti scolastici e le università coinvolti: Istituto San Giuseppe al Casaletto, Università Roma Tre – Ingegneria biomedica (Roma); Liceo Scientifico e Linguistico Statale Ceccano, IIS Guglielmo Marconi di Anagni, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Corso di Economia Applicata all’Ingegneria, Ingegneria Gestionale, ITS Meccatronico del Lazio Academy (Frosinone); Liceo Scientifico G.B. Grassi, IIS Campo dei Licei Massimiliano Ramadù, IISS Teodosio Rossi, IIS Marconi, Istituto di Istruzione Superiore Statale Galilei-Sani, ISISS Pacifici e De Magistris, ITS Meccatronico del Lazio Academy, Università La Sapienza Polo di Latina (Latina); IIS Luigi di Savoia (Rieti); IIS Francesco Orioli, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo); Itis Luigi Trafelli (Aprilia); Istituto Tecnico Industriale Ettore Majorana (Cassino); IIS Luigi Calamatta, Itsel Civitavecchia e Università degli Studi della Tuscia Polo di Civitavecchia (Civitavecchia).