NewTuscia – VITERBO – Secondo successo consecutivo per il Viterbo FC di Andrea Pedica, che supera in casa il Sacrofano nell’8° turno del campionato di Seconda Categoria, girone C. Vittoria di misura, giunta grazie a una rete di Mattia Grasso al minuto 38 della ripresa, con gli ospiti che chiudono il match in 9 uomini (dopo essersi trovati in inferiorità numerica alla mezz’ora) ma non senza aver venduto cara la pelle.

“Una vittoria molto importante – commenta mister Pedica – frutto di un’ottima prestazione, in particolar modo nella ripresa, dove abbiamo creato tanto. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare diverse occasioni da gol per chiudere prima il match, ma ciò che conta è comunque aver raccolto 3 punti importantissimi che ci permettono di risalire la classifica”.

Tra le buone notizie di giornata, anche l’esordio in prima squadra del giovanissimo Carmine Viola, classe 2011, sceso in campo nei minuti finali.

“Siamo fieri di aver fatto esordire Carmine in prima squadra – prosegue il tecnico gialloblù – nonostante la sua giovanissima età. Si è messo in luce con la nostra Under 16 e si è meritato questa chance. Per una società come la nostra, che ha sempre visto la cura dei giovani come la propria priorità, è motivo di grande orgoglio”.

Viterbo FC che sale quindi a quota 7 in classifica, allontanandosi dalla zona a rischio, alla vigilia di un altro crocevia importantissimo, vale a dire la trasferta di Sabato prossimo sul campo della Virtus Caprarola.