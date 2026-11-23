NewTuscia – VITERBO – Anche la Provincia di Viterbo aderisce a “Orange The World”, la campagna promossa dalle Nazioni Unite contro la violenza sulle donne.
Fino al 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la sede della Provincia sarà illuminata di arancione, colore simbolo dell’iniziativa.
Con questo gesto, l’amministrazione provinciale vuole mantenere alta l’attenzione sulla violenza contro le donne e ribadire l’importanza della prevenzione e del rispetto.
Provincia di Viterbo