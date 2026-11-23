NewTuscia – VITERBO – Traffico congestionato sulla Ss 675 nel territorio di Viterbo a causa di un incidente che ha coinvolto tre vetture. Il bilancio dell’impatto è di un ferito, rapidamente trasportato in ospedale con il codice giallo.

Sulle cause cause del sinistro, ancora al vaglio, indagano gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi. Il tratto interessato, il chilometro 57,60 tra lo svincolo di Viterbo Nord e quello di Bagnaia, è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le manovre del 118 e la rimozione dei mezzi.