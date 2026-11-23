NewTuscia – VITERBO – “La chiusura di via del Capone continua a provocare pesanti disagi ai residenti di Pianoscarano. Dopo settimane di attesa e ripetuti solleciti, l’Amministrazione comunale ha finalmente comunicato l’avvio della procedura per l’esecuzione dei lavori in danno. Un passaggio necessario, che avevamo espressamente richiesto, ma arrivato con un ritardo considerevole”.

È quanto dichiara la consigliera comunale Luisa Ciambella, capogruppo di Per il Bene Comune, intervenendo nuovamente sulla situazione determinata dall’incendio che ha interessato una palazzina di via Sant’Andrea, causando l’interdizione di via del Capone.

“Fin dalla prima interrogazione abbiamo chiesto al Comune di assumere un ruolo attivo nella messa in sicurezza dell’immobile, sollecitando il ricorso ai lavori in danno, ovvero l’esecuzione degli interventi direttamente da parte dell’Amministrazione, con successivo recupero delle spese nei confronti del soggetto privato responsabile”.

Soltanto giovedì scorso, come riferito dall’assessore competente, è stata inviata la comunicazione che conferma l’attivazione della procedura per i lavori in danno.

“Una decisione che arriva dopo un ritardo consistente, durante il quale i cittadini hanno continuato a subire le conseguenze della chiusura della strada, senza conoscere tempi certi per il ripristino della viabilità e della sicurezza”.

Restano infatti le preoccupazioni legate alle condizioni dell’immobile danneggiato, alla presenza di detriti e alla necessità di completare gli interventi di messa in sicurezza.

“Prendiamo atto che finalmente l’Amministrazione abbia intrapreso la strada che avevamo indicato. Ma l’invio di una lettera non risolve il problema. Occorre passare rapidamente dagli atti agli interventi concreti”.

“Continueremo a vigilare sui tempi che il Comune impiegherà per dare seguito alla procedura e risolvere definitivamente la situazione. I cittadini di Pianoscarano hanno già atteso troppo e meritano risposte concrete, sicurezza e il pieno ripristino della viabilità”.

Luisa Ciambella

Consigliera comunale – Per il Bene Comune