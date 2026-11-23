NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Per la terza volta la Giunta regionale del Lazio sbaglia ed emana un provvedimento sulle Comunità energetiche senza un reale confronto con il Coordinamento CERS Roma e Lazio e con le organizzazioni che da anni ne accompagnano la nascita e lo sviluppo.

La deliberazione da 3,9 milioni di euro, approvata la scorsa settimana, rischia di essere l’ennesima occasione persa, che precluderà l’accesso ai finanziamenti a numerose Comunità e che seguirà i fallimenti precedenti: il bando sulle CER, flop da 14 milioni di euro, e l’avviso per la transizione energetica rivolto esclusivamente alle imprese.

La scelta di vincolare i finanziamenti alle aree rientranti, anche parzialmente, nel Consorzio Industriale del Lazio rappresenta un grave danno per Roma e per i Comuni non collegati alle aree industriali. Resteranno fuori 255 Comuni su 378, circa 1,6 milioni di abitanti nelle province, oltre ai 2,6 milioni di romani.

Affidare al Consorzio Industriale del Lazio la gestione della misura conferma la volontà di rendere le CER uno strumento di sola politica industriale, mettendo da parte la partecipazione di cittadini, famiglie, enti locali, piccole imprese e Terzo settore.

Di fronte a questo ennesimo errore, e nonostante un’interrogazione consiliare e la richiesta inevasa di un’audizione, la Giunta dovrebbe – come auspicato dal Coordinamento CERS Roma e Lazio, che ha annunciato un sit-in sotto la Regione per il 10 dicembre – rivedere gli indirizzi per la pubblicazione dell’avviso, superare le discriminazioni territoriali e introdurre criteri che riconoscano il valore sociale delle comunità energetiche solidali”.

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd.