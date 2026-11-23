NewTuscia – VITERBO – Richiesta di rimozione immediata dello striscione “Remigrazione ” per violazione dei dettami costituzionali e pericolo per la pacifica convivenza cittadina.

Domenica 29 Novembre alle ore 10,30 Usb sarà in piazza della Rocca a Viterbo al fianco del comitato cittadino per imporre la rimozione dello striscione “Remigrazione “.

Quanto esposto rappresenta una palese violazione dell’articolo 3 della Costituzione italiana, che sancisce il principio di uguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini senza alcuna distinzione di razza, lingua, religione o provenienza.

Dietro parole d’ordine apparentemente nuove si nasconde in realtà un pericoloso ritorno a logiche di razzismo e discriminazione che la nostra storia ha già condannato.

Quel messaggio rappresenta un tentativo deliberato di dividere la società, creando fratture tra le persone e alimentando contrapposizioni sociali sterili e dannose.

In un momento in cui la coesione sociale rappresenta un pilastro fondamentale per la convivenza civile e pacifica, simili provocazioni costituiscono un concreto pericolo per la sicurezza, l’ordine pubblico e la tranquillità della nostra città rischiando di innescare tensioni e intolleranza sul territorio.

Siamo di nuovo dinanzi a un doppio standard opportunistico e squallido: gli immigrati sono indispensabili quando dobbiamo avere i pomodori sulle nostre tavole, assistere gli anziani o lavorare nei cantieri ma diventano una minaccia quando servono per raccogliere i voti.

Fare propaganda politica in un contesto di lavoro poverissimo, marginalità, ricatti e possibili circuiti di caporalato delinea il livello di bassezza morale di chi sostiene questo progetto elettorale.

Davanti a questa realtà una politica degna di questo nome dovrebbe parlare di controlli, di rispetto dei contratti e di sicurezza sul lavoro.

Confidiamo in un rapido intervento da parte delle Istituzioni, Comune e Prefettura, affinchè venga ripristinato il rispetto della legalità costituzionale e tutelata la serenità dell’intera comunità cittadina.

USB VITERBO