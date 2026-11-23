NewTuscia – VITERBO – Escono sconfitti i Lions Alto Lazio dal confronto con la Primavera, 32 a 0 il risultato finale, maturato in gran parte negli ultimi quindici minuti.

Fino ad allora il risultato era stato in bilico cosi come il gioco visto in campo non dimostrava la superiorità dei romani.

Il sette a zero alla fine del primo tempo, dovuto sostanzialmente ad un errore dei Lions, è la riprova dell’equilibrio della partita. I romani si sono dimostrati una squadra quadrata, forte in tutte le fasi di gioco ed atleticamente in grado di tenere tutti gli ottanta minuti, cosa che invece non riesce ai viterbesi, che negli ultimi minuti dell’incontro accusano un vistoso calo atletico e ,con l’aggiunta di un cartellino giallo, e non riescono ad opporsi al gioco avversario.

Concordi i due allenatori Scorzosi e Notarangelo che puntano l’attenzione su alcuni aspetti sia della squadra che del campionato in generale. “Il livello delle squadre , dicono, è piu elevato che in passato e da parte nostra subiamo il fatto che molti dei giocatori non riescono ad allenarsi con continuità, alcuni entrano in campo sapendo di non poter tenere tutto l’incontro e chi subentra , alcune volte, è meno allenato degli uscenti, cosa che è successa anche in questa occasione, comunque prendiamo per buoni i primi tre quarti di partita quando siamo stati alla pari della capoclassifica. “

Ieri in campo anche, Luca Biagetti, Spada e Guerra che normalmente giocano con la squadra maggiore, a loro va il riconoscimento oltre che del valore atletico anche quello dell’attaccamento alla maglia ed alla società. Da segnalare, a giudizio dei tecnici, la prestazione di Iannaccone e di Paoletti per l’occasione capitano.

Domenica trasferta a L’ Aquila altra partita molto impegnativa, tenuto conto che in contemporanea saranno impegnate anche la under 18 e la serie A quindi non sarà possibile la mobilità tra le tre squadre.

Campionato interregionale serie C

Lions Alto Lazio- Primavera primo tempo 0-32

Lions Alto Lazio :Biagetti F., Paoletti, Berulava, Biagetti L.,Fabbroni, Iannaccone, Bonucci, Spada, Valtieri, Meo, Ahipue, Graziani, Coppo, Salamone, Guerra

A disposizione entrati nel corso dell’incontro: Battistoni, D’antonangelo, Papa, Pompei, Digiacomantonio, Sorato, Cianchelli

Primavera :Sugoni, Orsini, Falchi, Vergati, Guarini, Alfieri, Plescia, Beretta, Capone, Rinaldi, Caporano, De Silvio, Trenta, Stella, Algeri

A disposizione entrati nel corso dell’incontro: Dinacci, Fraschetti, D’Amico, Mezzapelle, Squillace, Corsini, Marocchi

10’ meta tras. ,48’ cp , 57’ cp , 64’ meta , 74’ meta trasf,79’ meta trasf.

62’ giallo Lions