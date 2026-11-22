NewTuscia – VITERBO – Serviva un’impresa per scacciare i fantasmi di un periodo complicato e rilanciare le ambizioni di alta classifica, e l’impresa è arrivata nel pomeriggio più atteso. Davanti ai circa 1.500 spettatori dello stadio “Enrico Rocchi”, la Viterbese (Vigor Campagnano) di mister Andrea Bussone supera per 1-0 la capolista Sarnese nella tredicesima giornata del girone G di Serie D, infliggendo ai granata di Pasquale Schiattarella appena la seconda sconfitta stagionale e interrompendo la loro striscia di tre vittorie consecutive.

La cronaca: equilibrio, il guizzo di Marrali e i miracoli di Beimers

Fin dalle prime battute i gialloblù mostrano un volto diverso, trascinati anche dall’entusiasmo per i nuovi innesti offensivi subito gettati nella mischia, come Di Renzo e Persichini. Proprio Di Renzo accende il Rocchi al 10′ con uno stop e tiro al volo che sorvola di poco la traversa. La Sarnese, formazione solida e organizzata, risponde al 22′ con una bella trama manovrata finalizzata da Maggio, la cui conclusione termina però a lato.

Il match si sblocca al 29′ del primo tempo: Umbaca innesca una ripartenza fulminea, Di Renzo rifinisce con precisione e Marrali si fa trovare pronto nel cuore dell’area per appoggiare in rete il pallone dell’1-0.

Nella ripresa la capolista alza inevitabilmente il baricentro alla ricerca del pari, stringendo i padroni di casa nella propria metà campo. Qui sale in cattedra il portiere gialloblù Beimers, autentico baluardo della difesa viterbese: l’estremo difensore si supera prima al 54′ su una conclusione velenosa di Marquez e poi al 60′ con un doppio intervento prodigioso che salva il risultato e fa esplodere la tribuna. Nonostante il forcing finale degli ospiti, il muro della Viterbese regge fino al triplice fischio.

Una vittoria che vale doppio

Dopo oltre un mese di astinenza dai tre punti, la squadra di Bussone ritrova il successo nella sfida più difficile, dimostrando carattere, compattezza e spirito di sacrificio. Pur restando saldamente al comando della classifica (a quota 29 punti, con sei lunghezze di vantaggio sul Monastir), la Sarnese esce ridimensionata dalla trasferta nella Tuscia, mentre la Viterbese manda un segnale forte a tutto il girone G: i gialloblù sono tornati e il campionato è più aperto che mai.