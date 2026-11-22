NewTuscia – VITERBO – Serviva un’impresa per scacciare i fantasmi di un periodo complicato e rilanciare le ambizioni di alta classifica, e l’impresa è arrivata nel pomeriggio più atteso. Davanti ai circa 1.500 spettatori dello stadio “Enrico Rocchi”, la Viterbese (Vigor Campagnano) di mister Andrea Bussone supera per 1-0 la capolista Sarnese nella tredicesima giornata del girone G di Serie D, infliggendo ai granata di Pasquale Schiattarella appena la seconda sconfitta stagionale e interrompendo la loro striscia di tre vittorie consecutive.
Nella ripresa la capolista alza inevitabilmente il baricentro alla ricerca del pari, stringendo i padroni di casa nella propria metà campo. Qui sale in cattedra il portiere gialloblù Beimers, autentico baluardo della difesa viterbese: l’estremo difensore si supera prima al 54′ su una conclusione velenosa di Marquez e poi al 60′ con un doppio intervento prodigioso che salva il risultato e fa esplodere la tribuna. Nonostante il forcing finale degli ospiti, il muro della Viterbese regge fino al triplice fischio.
Le parole di mister Bussone: «Vittoria che dà consapevolezza, ma serve più cinismo»
In sala stampa, al termine della gara, il tecnico gialloblù Andrea Bussone ha espresso tutta la sua soddisfazione per il peso specifico dei tre punti conquistati, pur mantenendo i piedi ben piantati a terra. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del successo per la consapevolezza della squadra, evidenziando la necessità di mantenere alta la concentrazione senza guardare troppo alla classifica e di migliorare il cinismo sottoporta. Bussone ha inoltre elogiato l’impegno del gruppo e dedicato la vittoria al presidente Fabrizio Camilli e a tutto l’ambiente per il supporto ricevuto.
|Pos.
|Squadra
|Punti
|Giocate
|1
|Sarnese 1926
|29
|13
|2
|Monastir 1983
|23
|13
|3
|Albalonga
|21
|13
|4
|Viterbese (Vigor Campagnano)
|21
|13
|5
|UniPomezia
|20
|13
|6
|Ossese
|20
|13
|7
|Trastevere
|20
|13
|8
|Paganese
|18
|13
|9
|Anzio
|17
|13
|10
|Città di Anagni
|17
|13
|11
|Sassari Latte Dolce
|16
|13
|12
|Venafro
|16
|13
|13
|Afragolese
|15
|13
|14
|Aranova
|15
|13
|15
|Budoni
|14
|13
|16
|Gelbison
|14
|13
|17
|Sarrabus Ogliastra
|12
|13
|18
|Atletico Lodigiani
|10
|13