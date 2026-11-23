NewTuscia – ROMA – “Bene il ricorso della Procura di Roma di impugnare la sentenza relativa agli spari contro il corteo dell’ANPI del 25 aprile. Non si può ridurre a una questione di semplici percosse una condotta che avrebbe potuto provocare lesioni permanenti. Quei pallini hanno colpito anche il volto delle persone: sarebbe bastato raggiungere un occhio per rischiare conseguenze irreversibili”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma, Castelli e Litoranea del Partito della Rifondazione Comunista e membro della Direzione nazionale.

“Il punto non è soltanto quali conseguenze abbiano effettivamente prodotto quei colpi, ma quali rischi abbiano fatto correre alle persone raggiunte. La gravità di una condotta non può essere misurata esclusivamente sulla fortuna di chi ne è stato vittima. È proprio per questo che riteniamo importante la scelta della Procura di chiedere una nuova valutazione giuridica dei fatti.

C’è poi un elemento che non può essere ignorato: tutto questo è avvenuto durante il corteo del 25 aprile, una giornata che rappresenta la libertà conquistata con la Resistenza e il diritto di manifestare in una Repubblica democratica e antifascista.

Nel pieno rispetto dell’autonomia della magistratura, delle garanzie dell’imputato e delle decisioni che saranno assunte nelle sedi competenti, ribadiamo una posizione netta: non si può banalizzare la pericolosità di colpi esplosi contro persone che partecipano a una manifestazione. La libertà di manifestare deve poter essere esercitata senza mettere a rischio la propria incolumità“.